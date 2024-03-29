Крилаті ракети летять до України: що відомо про пуски та куди цілить ворог

Про виліт стратегічної авіації росіян стало відомо з повідомлення Повітряних невдовзі після півночі 29 березня. Ту-95МС злетіли з "Оленьї", а потім і з "Енгельса", та попрямували до зони пусків ракет.

Про, власне, пуски ракет Х-101, якими головно споряджені Ту-95, Повітряні сили написали вже о 03:52. Відповідно, через ракетну загрозу повітряна тривога, очікувано, поступово охопила всю Україну.

Трохи раніше Можлива загроза ракетного удару: зафіксовано активність літаків Ту-95МС у Росії

Ракетна атака Росії вночі 29 березня: що відбувалося

04:21, 29 березня Ракети зараз із Полтавщини летять в напрямку Черкаської області. 04:18, 29 березня Знову крилаті ракети через Сумщину в напрямку Полтавщини, пишуть ПС. Монітори ж кажуть, що навколо Дніпра поки чисто. 04:12, 29 березня Знову загроза для Кам'янського! Раніше туди намагалися поцілити "Шахедами". 04:08, 29 березня Ще крилаті ракети летять – через Сумщину в напрямку Полтавщини, пишуть ПС. 04:03, 29 березня Ракети на Дніпро. 03:57, 29 березня Повітряні сили підтвердили: крилаті ракети через Харківщину летять в напрямку Полтавщини. 03:52, 29 березня За інформацією Повітряних сил, вже відбулися пуски ракет. У наше небо ворожа зброя вже залітає, як пишуть монітори, через Харківську область. 03:30, 29 березня Перша інформація про ймовірні пуски крилатих ракет з Ту-95 надійшла від моніторингових каналів. Очікуємо підтвердження від Повітряних сил.

Зауважмо, перед атакою зі стратегічної авіації росіяни застосували чималу кількість "Шахедів", що вже стало їхньою звичною практикою. Польоти дронів-камікадзе в українському повітряному просторі почали фіксувати ще близько 20 години 28 березня, і навіть до інформації про пуски ракет загроза "Шахедів" все ще не минула.

За цей час стало відомо про вибухи та роботу ППО у Черкасах, Дніпрі та Кам'янському, у Львівській області та Хмельницькій. З повідомлень влади знаємо, що ворог цілив по енергетичних та інших об'єктах критичної цивільної інфраструктури. Інформацію щодо можливих руйнувань та постраждалих уточнюють.