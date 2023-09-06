Влучання дронів на Одещині та пуск балістики: все, що відомо про масовану ранкову атаку

Під ранок 6 вересня російські загарбники атакували Україну ракетами та дронами-камікадзе. На жаль, на Одещині є влучання з жертвою, а у Києві – чули потужні вибухи.

Усього було зафіксовано 33 ворожі повітряні цілі. Детальніше про ранкову атаку України – розповість 24 Канал.

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Де була загроза

У Повітряних силах повідомляли про рух БпЛА типу "Шахед" у напрямку півдня Одещини, а точніше – Ізмаїльський район.

Згодом попередили про загрозу пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС з північно-східного напрямку. А Черкаська ОВА повідомляла про підвищену ракетну небезпеку в регіоні.

У Києві чули гучні вибухи

Під час повітряної тривоги мешканці Києва чули потужні вибухи. У КМВА заявили, що це була знову комбінована атака. Попередньо, з району Саратовської області з літаків стратегічної авіації Ту-95МС окупанти випустили крилаті ракети типу Х-101/555/55.

До речі, одночасно по Києву були запущені ракети й іншого типу – балістичного. Однак усі ворожі цілі, які рухалися в напрямку столиці, були знищені силами і засобами ППО.

Наслідки атаки на Київщині

На Київщині рятувальники ліквідували наслідки ворожих обстрілів. Загоряння трапилось на території торгівельного підприємства внаслідок падіння уламків російської ракети. На щастя, обійшлось без жертв.

Місце, де впали уламки ворожої ракети / фото ДСНС

Зауважимо, що на Київщині через падіння уламків ракети сталася пожежа на території гіпермаркету. Будівля була зачинена на ремонт. Втім, згоріло дві одиниці техніки, а вибухова хвиля пошкодила вікна та фасад. У березні 2022 цей гіпермаркет росіяни розстріляли з танків. Його майже відремонтували, мали відкрити за два місяці.

Пошкоджений гіпермаркет / фото "Київ 24"

Що кажуть у КОВА

У КОВА підтвердили, що на території області працювала ППО. Влучання в об'єкти критичної або житлової інфраструктури не зафіксовано, постраждалих немає.

Внаслідок падіння уламків у низці населених пунктів виникли пожежі трав'яного настилу, їх ліквідовано.

Також падіння уламків зафіксовано поблизу залізничної колії. Рух залізничного транспорту не зупинятимуть – загроза відсутня.

В одній із громад виникла пожежа біля торгового закладу. Повністю знищені вантажівка та екскаватор, частково пошкоджено приміщення торгового закладу. Пожежу ліквідовано.

Окрім цього, через падіння уламків в одній із громад пошкоджено фасади споруд, приватні автівки, вікна в одній із багатоповерхівок, медичному закладі та відділі поліції.

На Одещині є влучання з жертвою

Протягом майже трьох годин російські терористи атакували Ізмаїльський район Одещини ударними безпілотниками. На жаль, одна людина загинула. Співробітник агропідприємства, який зазнав важких поранень, помер у лікарні.

У кількох населених пунктах зафіксовані руйнування та пожежі. Пошкоджено об'єкти припортової та сільськогосподарської інфраструктури: елеватори, адміністративні будівлі, агропідприємства.

Ворог комбіновано атакував регіони

За інформацією МВС, ворог комбіновано атакував Одещину та Київщину. Рятувальники працювали на місцях обстрілів в Ізмаїльському районі Одеської області. На жаль, є загиблий – працівник одного з підприємств.

На Київщині внаслідок падіння уламків ракет були зафіксовані пожежі у Фастівському та Бучанському районах. Підрозділи ДСНС оперативно ліквідували загорання. Жертв та постраждалих немає.

Скільки знищила цілей українська ППО

У Повітряних силах розповіли, що ворог завдав удару по Україні ракетами повітряного та наземного базування, а також ударними дронами. Усього було зафіксовано 33 ворожі повітряні цілі:

7 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55, випущені з 9 літаків стратегічної авіації Ту-95МС із району Енгельса;

1 балістичну ракету "Іскандер-М";

25 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" з південно-східного та південного напрямків (Приморсько-Ахтарськ, Чауда).

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 23 повітряні цілі:

7 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;

1 балістичну ракету "Іскандер-М";

15 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131".

Окупанти змінили район пуску ракет

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що зараз російські терористи атакують переважно південні райони Одеської області. Страждає портова інфраструктура та інші цивільні об’єкти.

Він зазначив, що зараз район пусків ракет змінено. Раніше це був переважно Каспій, а зараз – західніше Енгельса.