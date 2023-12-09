Росія відновила ракетні обстріли з Ту-95: чи можливі регулярні атаки

Вранці 8 грудня російські окупанти вперше за 79 днів запустили по Україні ракети зі стратегічної авіації. Але більшість з них збила протиповітряна оборона.

Військовий аналітик, майор запасу, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман прокоментував ранковий обстріл 24 Каналу. За його словами, могла бути конкретна причина.

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"Похолодання. Росіяни чекали холодів", – пояснив Гетьман.

Під час зниження температури удари по енергетичній інфраструктурі найбільш руйнівні. Однак в Міненерго зазначили, що внаслідок атаки 8 грудня не було пошкодження енергооб'єктів.

Крім того, росіяни певний час економили ракети й запускали виключно "Шахеди" – щоб подивитись, як працює українська ППО.

Чи будуть регулярні атаки

"Ні, так вони зробити не зможуть, тому що не мають такої кількості ракет. Аналізували, що їх лишилось близько 850", – зазначив Гетьман.

Здається, що це багато, але варто зазначити, що на початок повномасштабного вторгнення в них було 900 самих лише "Іскандер-М". А тепер загальна кількість ракет становить менш ніж 900.

Ракетна атака 8 грудня: основне

Росіяни застосували 9 стратегічних бомбардувальників Ту-95, з яких запустили 20 ракет Х-101/555 по Україні. Протиповітряна оборона збила більшість з них – 14 штук.

Зокрема, постраждали Київська та Дніпропетровська області. Унаслідок ворожого удару є жертви й руйнування.

У Sky News написали, що російська атака 8 грудня стала стартом "зимової кампанії ударів" по Україні. Західний чиновник у коментарі виданню зауважив, що окупанти майже напевно накопичували ці ракети впродовж останніх кількох місяців.

Росія не може використати всі ракети проти України, тому що мусить лишити мінімум 30% у своїх запасах.