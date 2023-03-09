Укренерго відновило енергоживлення Запорізької АЕС

Під час масованого ракетного удару 9 березня окупанти пошкодили останню лінію, яка живила ЗАЕС. Відтак, станція була повністю знеструмлена.

Своїми варварськими діями окупанти ставлять світ на межу ядерної катастрофи. Енергетики повідомляли, що у разі не вчасного підключення станції до електрики може статись аварія з радіаційними наслідками для всього світу.

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Нашим енергетикам вдалось заживити ЗАЕС

Станом на 15:30 фахівці "Укренерго" відновили енергоживлення Запорізької АЕС, перерване ракетними ударами.

Там також зазначили, що ЗАЕС наразі переходить з дизель-генераторів на отримання електроенергії для власних потреб з Об'єднаної енергосистеми України.

Нагадаємо, що після атаки Росії до Ради керівників МАГАТЕ звернулися 49 держав. Країни закликають припинити обстріл українських енергетичних об'єктів та відзначають важливість відновлення контролю нашою державою над усіма ядерними об'єктами в межах міжнародно визнаних кордонів. Адже лише це забезпечить їхню безпеку та захищену роботу.

Окрім того, міжнародні делегації наполягають на притягненні Росії до відповідальності за неодноразове нехтування принципами ядерної безпеки. Україна вдячна партнерам за практичні кроки та закликає до подальших санкцій.

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