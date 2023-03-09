Аж 6 "Кинджалів": у розвідці розповіли про нову тактику Росії під час ракетних обстрілів

Масований ракетний удар, який російські загарбники завдали 9 березня, був дещо іншим, ніж зазвичай. Цього разу вони несподівано запустили аж 6 гіперзвукових ракет "Кинджал".

Про це 24 Каналу розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов. За його словами, Росія не відмовилася від масованого ракетного терору. Але цього разу вони готувалися до нього майже місяць. Остання така атака, як відомо, була аж 16 лютого.

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Ця тактика у них від безвиході

Як наголосив Юсов, цього разу російські загарбники запустили приблизно таку кількість ракет, яку можуть виготовити за місяць – йдеться про "Калібри" тощо. А загалом вони дійшли до того, що запускають все, що тільки можуть.

Якщо порівняємо з першими масованими ракетними атаками – і щодо інтервалів, і щодо номенклатури, і щодо кількості – то ось, вони місяць готувалися. І випустили те, що можуть виготовити за місяць. З початку повномасштабного вторгнення ракетні запаси у них зменшилися за багатьма показниками до критично-мінімального рівня,

– зауважив Юсов.

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Він додав, що окупанти не можуть виготовляти "Кинджали" у великих кількостях. Зараз вони мають близько кількох десятків таких гіперзвукових ракет.

На жаль, українська ППО та ПРО наразі не здатна збити такі повітряні цілі. Але це питання часу. Також самими "Кинджалами" окупанти не зможуть воювати.

Ця зброя дійсно дошкуляє. Українські системи ППО та ПРО поки не здатні ефективно перехоплювати. Але це питання часу і спроможностей Росії. Лише "Кинджалами" не навоюються. Сьогоднішня атака – акт безсилля. Що вони отримали в результаті, окрім вбитих мирних громадян і пошкодження об'єктів цивільної інфраструктури?

– наголосив Юсов.

Масований ракетний обстріл 9 березня: коротко