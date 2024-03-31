Росіяни атакували крилатими ракетами Захід України: хронологія 767 дня війни
Росія не припиняє випускати ракети та інші повітряні цілі по Україні, наражаючи на небезпеку цивільних громадян. Крім того, наші захисники відбивають ворожі атаки на Сході.
Неділя, 31 березня 2024 року, – це уже 767 доба від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Про найголовніше за цей день читайте в матеріалі 24 Каналу.
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Польща та союзники знову активізовували літаки задля забезпечення безпеки польського повітряного простору, коли в Україні лунала тривога, а росіяни запускали ракети. Відповідну інформацію повідомляли в оперативному командуванні збройних сил Польщі. Близько 04:30 пролунала повітряна тривога на Півночі, Півдні, Сході та в Центрі України. Через пів години – на Заході. Росіяни випускали ракети Х-101 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС у Саратовській області. Цілі летіли у бік західних областей, людей закликали не нехтувати небезпекою. Вибухи чули жителі Львівської та Тернопільської областей. Кажуть про активну роботу ППО. Відбій пролунав о 06:38. Американський мільярдер Ілон Маск знову зробив неоднозначну заяву. Він вважає, що "це було трагічною втратою життя для України – атакувати більшу армію, яка мала глибоку оборону, мінні поля та сильнішу артилерію" без переваги в повітрі. Немає жодного шансу, що Росія забере всю Україну, оскільки місцевий опір буде надзвичайно сильним на Заході, але Росія точно отримає більше землі, ніж вона має сьогодні, Американець переконаний, що чим довше триватиме війна, тим більше території завойовуватиме Росія, поки не дійде до Дніпра. Після звільнення з посади першого помічника президента Сергій Шефір наголосив, що продовжує бути лояльним до команди Зеленського, акцентуючи на особистому ставленні до глави держави. За словами Шефіра, Володимир Зеленський – не просто президент, а його друг, і це "набагато важливіше за посаду".
Атака на Україну
– заявив Маск.
Польща та союзники знову активізовували літаки задля забезпечення безпеки польського повітряного простору, коли в Україні лунала тривога, а росіяни запускали ракети. Відповідну інформацію повідомляли в оперативному командуванні збройних сил Польщі.
Близько 04:30 пролунала повітряна тривога на Півночі, Півдні, Сході та в Центрі України. Через пів години – на Заході. Росіяни випускали ракети Х-101 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС у Саратовській області.
Цілі летіли у бік західних областей, людей закликали не нехтувати небезпекою. Вибухи чули жителі Львівської та Тернопільської областей. Кажуть про активну роботу ППО. Відбій пролунав о 06:38.
Американський мільярдер Ілон Маск знову зробив неоднозначну заяву. Він вважає, що "це було трагічною втратою життя для України – атакувати більшу армію, яка мала глибоку оборону, мінні поля та сильнішу артилерію" без переваги в повітрі.
Немає жодного шансу, що Росія забере всю Україну, оскільки місцевий опір буде надзвичайно сильним на Заході, але Росія точно отримає більше землі, ніж вона має сьогодні,
Американець переконаний, що чим довше триватиме війна, тим більше території завойовуватиме Росія, поки не дійде до Дніпра.
Після звільнення з посади першого помічника президента Сергій Шефір наголосив, що продовжує бути лояльним до команди Зеленського, акцентуючи на особистому ставленні до глави держави. За словами Шефіра, Володимир Зеленський – не просто президент, а його друг, і це "набагато важливіше за посаду".