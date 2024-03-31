Росіяни атакували крилатими ракетами Захід України: хронологія 767 дня війни

Росія не припиняє випускати ракети та інші повітряні цілі по Україні, наражаючи на небезпеку цивільних громадян. Крім того, наші захисники відбивають ворожі атаки на Сході.

Неділя, 31 березня 2024 року, – це уже 767 доба від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Про найголовніше за цей день читайте в матеріалі 24 Каналу.

Дивіться також Атака "Шахедами", Росія повністю зруйнувала Зміївську ТЕС: хронологія 766 дня війни