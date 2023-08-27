У Повітряних силах пояснили, чому російські ракети так часто змінюють траєкторію

Вночі 27 серпня окупаційні війська вкотре завдали удару по Україні. Під час атаки ворожі ракети змінювали траєкторію руху.

В ефірі телемарафону речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат пояснив, чому російські ракети так часто змінюють траєкторію. Про це пише 24 Канал.

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"Противник робить це спеціально"

Юрій Ігнат наголосив, наші військові давно знають, що окупанти запускають ракети, вони розвертаються на 180 градусів і летять в інший бік. Тож це для Повітряних сил не новина.

Противник спеціально це робить, прокладає таким чином. Це допомагає йому робити певний аналіз щодо нашої протиповітряної оборони,

– зазначив речник.

Також додав, що ракети можуть змінювати напрямок руху стільки, на скільки їм вистачить запасу ходу. Зокрема, Х-101 за тактико-технічними характеристиками можуть летіти тисячі кілометрів на годину. До речі, окупанти заявляли про 5500. Втім, на думку Ігната, це хіба що при сприятливих умовах. Адже, враховуючи висоту польоту, маневри, зрозуміло, що це менша дальність.

Як їх (ракети – 24 Канал) запрограмують, так вони й можуть літати, "намотувати круги". Високотехнологічна зброя для того і створена, щоб долати системи протиповітряної оборони,

– розповів речник Повітряних сил.

Зауважив, що ця ціль вважається складною для засобів ППО. Втім, українські захисники знищують ворожі ракети.

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