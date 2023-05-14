Цілились по інфраструктурі: вночі росіяни завдали ракетного удару по Харкову

Вночі 14 травня російські загарбники намагалися атакувати ракетами Україну. Зокрема, вони завдали удару по Харкову.

Як виявилось, окупанти цілились по інфраструктурному обʼєкту. На щастя, обійшлось без жертв.

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Наслідки ракетної атаки по Харкову

Як розповів міський голова Ігор Терехов, внаслідок нічного ракетного удару по Новобаварському району жертв та постраждалих, на щастя, немає.

Цілили по інфраструктурному обʼєкту,

– зазначив мер.

Він додав, що у прилеглих будинках повибивало шибки та двері, але обійшлося без значних руйнувань.

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