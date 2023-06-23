Ракети знищили, однак падіння уламків мало наслідки: які руйнування зафіксували на Хмельниччині
Джерело:Хмельницька ОВА
В ніч на п'ятницю, 23 червня, країна-терористка завдала чергового ракетного удару по Україні. Завдяки протиповітряній обороні вдалося збити усі 13 ракет, однак падіння уламків завдало пошкоджень інфраструктурі.
Наслідки падіння уламків ракет Х-101/Х-555 зафіксували не в одному місці. І хоч вони завдали шкоди інфраструктурі, однак, на щастя, постраждалих немає.
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Здійнялися пожежі
Як повідомили у Хмельницька ОВА, внаслідок падіння уламків в одному із будинків були вибиті вікна. Ба більше, здійнялися пожежі. Однак вони були оперативно ліквідовані самостійно, або силами ДСНС.
Також уламки ворожих ракет знайшли:
- в полі поблизу одного з сіл Хмельниччини,
- на території приватних будинків.
Працюють усі відповідні служби. На щастя, постраждалих нема,
– повідомили у Хмельницька ОВА.
Росія хотіла знищити військовий аеродром
Також в обласній військовій адміністрації повідомили, що Росія вночі спрямувала свої ракети на військовий аеродром у Хмельницькій області. Вона завдала удару по Україні з літаків стратегічної авіації
Однак намірам країни-окупантки завадила протиповітряна оборона. Адже вона знищила усі 13 крилатих ракет Х-101/Х-555, більшість з яких на Хмельниччині.
"Дякуємо нашим силам ППО за роботу!", – підкреслили у Хмельницька ОВА.
Ракетна атака на Хмельниччину: коротко
- Повітряну тривогу оголосили по всій території України після 1 години ночі. Причиною цього став запуск крилатих ракет з району Каспійського моря із чотирьох бомбардувальників Ту-95мс.
- Близько 3 години ночі у Хмельницькій області повідомили про звуки вибухів, а уже близько 4 ранку у телеграм-каналі Повітряних сил ЗСУ додали, що під час повітряної тривоги в регіоні спрацювала ППО.
- Згодом стало відомо, що окупанти намагались атакувати військовий аеродром, розташований в області. Однак сили ППО знищили усі повітряні цілі росіян – усі 13 ракет.