Ракети знищили, однак падіння уламків мало наслідки: які руйнування зафіксували на Хмельниччині

В ніч на п'ятницю, 23 червня, країна-терористка завдала чергового ракетного удару по Україні. Завдяки протиповітряній обороні вдалося збити усі 13 ракет, однак падіння уламків завдало пошкоджень інфраструктурі.

Наслідки падіння уламків ракет Х-101/Х-555 зафіксували не в одному місці. І хоч вони завдали шкоди інфраструктурі, однак, на щастя, постраждалих немає.

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Здійнялися пожежі

Як повідомили у Хмельницька ОВА, внаслідок падіння уламків в одному із будинків були вибиті вікна. Ба більше, здійнялися пожежі. Однак вони були оперативно ліквідовані самостійно, або силами ДСНС.

Також уламки ворожих ракет знайшли:

в полі поблизу одного з сіл Хмельниччини,

на території приватних будинків.

Працюють усі відповідні служби. На щастя, постраждалих нема,

– повідомили у Хмельницька ОВА.

Росія хотіла знищити військовий аеродром

Також в обласній військовій адміністрації повідомили, що Росія вночі спрямувала свої ракети на військовий аеродром у Хмельницькій області. Вона завдала удару по Україні з літаків стратегічної авіації

Однак намірам країни-окупантки завадила протиповітряна оборона. Адже вона знищила усі 13 крилатих ракет Х-101/Х-555, більшість з яких на Хмельниччині.

"Дякуємо нашим силам ППО за роботу!", – підкреслили у Хмельницька ОВА.

Ракетна атака на Хмельниччину: коротко