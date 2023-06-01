Сховатися встигли не всі: деталі цинічного ракетного удару по Києву у День захисту дітей

У ніч проти 1 червня російські військові здійснили чергову підступну ракетну атаку по Києву. На жаль, у День захисту дітей уламки ворожої цілі влучили у дитячу поліклініку та сусідні будинки.

Як розповідають журналісти 24 Каналу, люди намагалися врятуватися. Вони бігли до укриття, але встигли це зробити не всі. Причиною став підступний удар, якого завдали росіяни.

Читайте також Чергова атака з неба: у Києві під час обстрілу уламки влучили у поліклініку, загинули діти

Вибухи чули водночас з сиреною

Наші журналісти зауважили, що укриття було саме у медзакладі, тому туди бігли люди. На жаль, сховатися від ракетного удару встигли не всі через сам характер атаки.

Цього разу окупанти здійснили атаку, ймовірно, з оперативно-тактичних ракетних комплексів наземного базування. В таких випадках сповіщення про загрозу з неба може надходити тоді ж, коли і стається вибух.

Що відомо про ракетний удар по столиці

У КМВА наголосили, що окупанти здійснили чергову атаку на столицю та продовжують вбивати. Зокрема, українських дітей.

Ця атака пов'язана із застосуванням агресором ймовірно, оперативно-тактичних ракетних комплексів наземного базування. Тому ракети на Київ полетіли не з літаків,

– зазначив начальник КМВА Сергій Попко.