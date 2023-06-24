Падіння уламків на багатоповерхівку в Києві: кількість жертв і постраждалих зросла

Російські військові вночі завдали ракетного удару по Україні. Кілька десятків ракет летіли на Київ. На жаль, уламки впали на багатоповерхівку, через що загинули люди.

Як зазначив глава КМВА Сергій Попко, станом на 06:00 стало відомо про загиблих у Києві. Також зросла кількість постраждалих.

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Що відомо про загиблих

У КМВА уточнили дані щодо ракетного удару. Відомо, що у Солом'янському районі сталося падіння уламків на 24-поверховий будинок. Внаслідок цього займання зафіксували на 16, 17 та 18 поверхах. В 07:26 у КМВА актуалізували дані. Зазначили, що пожежу вдалося локалізувати о 04:40, а ліквідувати о 06:30.

О 08:29 Нацполіція повідомила нові деталі падіння уламків. Відомо, що внаслідок атаки ворога загинула жінка. Її тіло правоохоронці виявили поблизу будинку. Жінка була 1969 року народження. Анкетні дані другої жертви встановлюють.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зазначив о 08:31, що кількість жертв зросла. Мовиться про трьох людей, чиї життя забрала російська атака.

Що стосується постраждалих, то їх усе ще восьмеро. Глава КМВА раніше повідомив деталі рятувальної операції.

Врятовано 24 особи, з них 3 деблоковано з-під завалів та 1 людину деблоковано з ліфта,

– зазначив Попко.

За його словами, до рятувальної операції залучили 90 людей і 22 одиниці техніки ДСНС. Також на порятунок прийшли два кінологічні розрахунки.

Начальник КМВА додав, що пошкоджень зазнали близько 40 автомобілів. Вони були припарковані на стоянці.

Що відомо про нічну атаку на Київ

За словами Сергія Попка, це вже восьма атака на столицю за червень. Глава КМВА зазначив, що російські загарбники використовують звичну для них тактику. Для обстрілу використовують стратегічну авіацію.

Ворог підняв у небо бомбардувальники Ту-95МС та запустив крилаті ракети Х-101/Х-555 з акваторії Каспійського моря. Значна частина ракет летіла на Київ.

Сергій Попко підкреслив, що сили та засоби ППО у повітряному просторі навколо Києва виявили та знищили понад 20 ракет.

На жаль, цієї ночі російські загарбники також тероризували Дніпро. Міський голова Борис Філатов розповів про прильоти по житлових будинках.

Окупанти тероризують Дніпро

Міський голова Дніпра зазначив, що росіяни атакували приватний сектор. Борис Філатов підкреслив, що цинічний обстріл ворогами знищив ущент кілька будинків.

За його словами, після вибуху утворилася величезна вирва. Відомо також про постраждалих. На місце вирушили всі необхідні служби.

Борис Філатов підкреслив, що серед усіх цих об'єктів відсутні військові. Що вкотре демонструє, що росіяни продовжують воювати з мирним населенням.

Ми продовжуємо закликати вас не ігнорувати повітряні тривоги. Перебувайте в укриттях доти, поки не вщухне ракетна загроза. Це може врятувати вам життя.