Лічені хвилини, щоб урятуватися, – у Повітряних силах пояснили небезпеку "Іскандерів"

У ніч на 1 червня Росія здійснила цинічну ракетну атаку на Київ. Приблизно о 2:45 окупанти випустили 10 ракет: 7 – балістичних "Іскандер-М", 3 – крилаті "Іскандери". Вони були запущені з Брянської області.

Про це 24 Каналу розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він наголосив, що російські ракети "Іскандер" дуже небезпечні.

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Небезпека ракет "Іскандер"

Юрій Ігнат пояснив, що ракети з оперативно-тактичного комплексу мають масу приблизно 500 кілограмів та дальність приблизно 600 кілометрів. Росіяни використовують два види "Іскандерів": "Іскандер-М", яка летить по балістичні траєкторії, "Іскандер-К" – летить так, як крилата ракета "Калібр", огинаючи рельєф місцевості.

Лічені хвилини, щоб урятуватися. Що та, що та ракета досить швидко долітає. Зрозуміло, що балістика швидше, бо від моменту пуску ракет помічено ті засоби. Невеликий час до підльоту. Повітряна тривога була, ракети збили, але, на жаль, бачимо уламки,

– сказав він.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ вкотре наголосив, що уламки ракет також забирають життя українців та руйнують будівлі. Він вкотре закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

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