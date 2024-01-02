"Привіт, нема твого дому": ракета, яку ворог запускав по Україні, впала у Воронезькій області

Росіяни запустили по Україні безліч ракет 2 січня. Але одну з них загубили. Вона знищила вулиці села Петропавлівка Воронезької області.

Ракета впала у Воронезькій області – це сталося під час масованої ракетної атаки по Україні, передає 24 Канал. У соцмережах поширилися ролики з наслідками цього.

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Росіяни визнали падіння ракети

Телеграм-канали написали, що це сталося близько 8:38. Три будинки "залишилися без всього".

Наслідки падіння ракети у Воронезькій області / Фото місцеві пабліки

Місцева влада повідомила, що "сьогодні зафіксовано аварійне сходження нашого боєприпасу в Острогозькому районі". Губернатор Воронезької області ствердив, що минулося без постраждалих, але сім домоволодінь зруйновано – пошкоджено скління та покрівлю, а також несучі конструкції.

"Уся наша воздушка лежить": росіяни показали відео наслідків падіння ракети (увага, є ненормативна лексика)

Видно згорілі машини. В одному з будинків розірвало трубу.

Росіяни скаржаться на приліт їхньої ж ракети: дивіться відео

Російське міноборони написало про те, що "сходження боєприпасу" сталося під час прольоту літака. Обставини нібито розслідують.

А "звичайні росіяни" в соцмережах звинувачують у падінні ракети Україну.

Де саме в Росії упала ракета, відео наслідків

Мова про село Петропавлівка – звідти місцевих перевозять до пунктів тимчасового розміщення в сусідніх селах. Людям обіцяють виплатити компенсації та збудувати нове житло.

У Росії ракета, яка летіла на Україну, впала на село: дивіться відео наслідків

На відео помітно, що будинки фактично зруйновано.

Росіяни скаржаться, що вулиці фактично немає, "усе згоріло, рознесло". Видно велику вирву.

Ярик, привіт. Нема твого дому більше, ні машини, ні собаки,

– говорить росіянин.

Наслідки падіння російської ракети у селі Воронезької області: дивіться відео (увага, є ненормативна лексика)

Оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі

Петропавлівка розташована за 150 кілометрів від України.

Де впала російська ракета у Воронезькій області: показуємо на карті

Що відомо про ракетну атаку по Україні 2 січня