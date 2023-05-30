Спалахнуло кольорове полум’я: показали будинок, який згорів дотла після атаки по Києву
Джерело:"Київ24"
Під час нічної атаки Росією на столицю в Дарницькому районі повністю згорів приватний будинок. На щастя, ніхто не постраждав.
На щастя, у приватній будівлі, в яку і влучив уламок ворожого дрону, під час атаки нікого не було. Раніше там жила літня жінка, проте кілька років тому вона померла. Відтоді у домі час від часу бували тільки її двоє синів.
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Що відомо про зруйнований будинок у Києві
Будинок, що спалахнув після падіння уламка "Шахеда", був розташований між двома іншими житловими будівлями, тож сусіди негайно кинулися його гасити. Один з них розповів, що полум'я, яким горів дім, було різноколірним – імовірно, через пляшки з хімрозчином, що зберігалися там.
Пожежникам вдалося згасити вогонь тільки вранці – проте навіть вдень уламки будинку продовжили тліти.
Був звук як феєрверк, як салют, як петарда, свист якийсь. Перший спалах – це був сам уламок, що впав, а другий – це скоріш за все шифер горів і вибухав,
– розповів один з сусідів.
Наслідки обстрілу в Дарницькому районі Києва / Фото Київ24
Нагадаємо, що у ніч на 30 травня повітряна тривога тривала понад три години, а вибухи містяни чули у чотирьох районах Києва. Внаслідок обстрілу 13 людей отримали поранення, а 33-річна жінка загинула через те, що вийшла на балкон спостерігати за роботою ППО.
Нічна атака на столицю: останні новини
- Від початку травня столиця України пережила вже 17 ворожих обстрілів. Народний депутат Роман Костенко переконаний, що постійними атаками ворог намагається виснажити українську ППО та визначити її розташування.
- Через нічну ракетну атаку у деяких районах Києва екстрено вимикали світло. Та згодом через обстріл столиці проблеми з електроенергією виникли і в Дніпрі, Харкові, Одесі та Полтаві. У ДТЕК пояснили, що відключення відбулися через спрацювання автоматики на енергетичній інфраструктурі.
- В Голосіївському районі Києва внаслідок атаки також загорілася і багатоповерхівка. З будинку евакуювали 20 людей. За попередніми даними, уламки пошкодили щонайменше 50 квартир.