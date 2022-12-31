Є загиблі, пошкоджено готелі та палац "Україна": що відомо про удар по Києву

Росія, послідовна у своїй цинічності, вирішила у притаманній їй манері "привітати" українців з прийдешніми святами. Вона завдала чергового ракетного удару по об'єктах цивільної та іншої інфраструктури на території Києва.

На жаль, внаслідок ракетного обстрілу є й руйнування, й загиблі. Через це в Офісі Генпрокурора розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

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Руйнування Києва внаслідок ракетної атаки

Як повідомили в Офісі Генпрокурора, внаслідок ракетного обстрілу були пошкоджені:

два готелі,

житлові будинки,

будівлі двох шкіл,

дитячий садок,

приватні домогосподарства,

автомобілі містян,

палац "Україна",

прилеглі до місць влучань будинки.

Відбулося це у чотирьох районах столиці. Наразі на місцях подій працюють слідчо-оперативні групи.

Також за попередніми даними, внаслідок ракетного обстрілу загинув літній чоловік, а понад 20 людей, зокрема журналіст-фотограф з Японії, отримали травми. На жаль, стан деяких постраждалих важкий, тож, за даними мера Києва, 14 людей госпіталізували.

Зазначимо, що наразі інформація щодо жертв та постраждалих не остаточна та уточнюється.

Наслідки ракетного обстрілу Києва 31 грудня / Фото з місцевих телеграм-каналів

Над Києвом знищили 7 ракет

За даними КМВА в районі Києва захисники України знищили 7 повітряних цілей. Саме внаслідок падіння уламків є пошкодження у столиці.

Окрім ракет країна-терористка запустила також й безпілотники "Орлан".

У районі повітряного простору Києва працюють розвідувальні БПЛА ворога. Працює наше ППО,

– зазначили у КМВА.

Що відбувається в інших містах України

Зауважимо, що вибухи лунали не лише у столиці України. Росія також завдала ракетного удару по Миколаєву, внаслідок чого були зруйновані інфраструктурні обєкти міста, а також постраждалі.

Атакували росіяни й Хмельницьку область. Внаслідок влучань у місті двоє людей постраждали.

Також очільник Житомирської ОВА Віталій Бунченко повідомив, що Повітряні сили успішно відпрацювали на території області.

Оскільки смертельну небезпеку несуть не лише ракети ворога, а й їхні уламки, завжди варто реагувати на сигнали повітряної тривоги та прямувати до укриття.