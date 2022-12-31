У військовій адміністрації розповіли, скільки вдалося знищити повітряних цілей над Києвом
Джерело:КМВА
31 грудня Росія завдала чергового ракетного удару по Україні. Лише над столицею нашої держави вдалося знищити 7 повітряних цілей.
Захисникам України вдалося завадити радощам ворога масовим смертям українців. Однак й від падіння уламків є пошкодження.
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Пошкодження інфраструктури столиці
Так, за попередньою інформацією уламки впали у декількох районах Києва. Мовиться про Голосіївський, Солом'янський, Печерський та Дніпровський райони.
Внаслідок цього були пошкоджені:
- господарська споруда,
- автомобіль,
- приватний житловий будинок,
- готель "Адлер",
- готель "Алфавіто",
- прилеглі до готелю будівлі.
Також уламки ракети виявили й просто на вулиці у Дніпровському районі.
Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, пошкоджень різних ступнів зазнали також будівлі двох шкіл та дитсадку в Солом‘янському районі столиці, та одна школа – в Печерському. На щастя, постраждалих на цих об’єктах немає.
Є жертви та постраждалі
Станом на 15:43 також відомо й про людські жертви. Так, згідно з даними КМВА, одна людина, на жаль. загинула. Ще 13 – постраждали.
Пораненим надана медична допомога. Інформація про потерпілих та руйнуванням уточнюється,
– зазначили у КМВА.
Ракетний обстріл Києва 31 грудня: коротко
- Перші повідомлення про вибухи у столиці появилися близько 14 години 31 грудня.
- Тоді ж стало відомо, що внаслідок цього є загиблий та кілька постраждалих жінок.
- Також поранення під час чергової масованої атаки отримав журналіст із Японії. Його госпіталізували.