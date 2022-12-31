У військовій адміністрації розповіли, скільки вдалося знищити повітряних цілей над Києвом

31 грудня Росія завдала чергового ракетного удару по Україні. Лише над столицею нашої держави вдалося знищити 7 повітряних цілей.

Захисникам України вдалося завадити радощам ворога масовим смертям українців. Однак й від падіння уламків є пошкодження.

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Пошкодження інфраструктури столиці

Так, за попередньою інформацією уламки впали у декількох районах Києва. Мовиться про Голосіївський, Солом'янський, Печерський та Дніпровський райони.

Внаслідок цього були пошкоджені:

господарська споруда,

автомобіль,

приватний житловий будинок,

готель "Адлер",

готель "Алфавіто",

прилеглі до готелю будівлі.

Також уламки ракети виявили й просто на вулиці у Дніпровському районі.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, пошкоджень різних ступнів зазнали також будівлі двох шкіл та дитсадку в Солом‘янському районі столиці, та одна школа – в Печерському. На щастя, постраждалих на цих об’єктах немає.

Є жертви та постраждалі

Станом на 15:43 також відомо й про людські жертви. Так, згідно з даними КМВА, одна людина, на жаль. загинула. Ще 13 – постраждали.

Пораненим надана медична допомога. Інформація про потерпілих та руйнуванням уточнюється,

– зазначили у КМВА.

Ракетний обстріл Києва 31 грудня: коротко

Оскільки смертельну небезпеку несуть не лише ракети ворога, а й їхні уламки, завжди варто реагувати на сигнали повітряної тривоги та прямувати до укриття.