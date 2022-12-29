"Бабуля, в нас горить хата": історія жителів Київщини, по чиєму дому влучило уламком ракети

Російські терористи масовано атакували Київщину вранці 29 грудня. Уламки збитих ракет пошкодили житлові будинки. На жаль, від дій окупантів постраждали цивільні.

Коли один з уламків російської ракети впав на житловий будинок у Бортничах, всередині якраз перебували люди. Пізніше сім'я поділилася з журналістами своєю історією.

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Постраждали троє мирних жителів

Жителька одного з пошкоджених будинків розповіла, що в момент влучання уламка ракети була на роботі.

Мені зателефонувала онучка і в істериці кричить: "Бабуля, в нас горить хата. Був приліт, маму привалило, вона в відключці". Це все, що я почула,

— розповіла жінка.

Вже через 10 хвилин після цього вона приїхала додому та побачила значні руйнування. За словами жінки, її онука почуває себе нормально, тим часом доньці знадобиться операція.

Також у будинку був чоловік. І хоча кімната, в якій він перебував, найбільше зруйнована, місцевий житель дивом вцілів.

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Уламки російських ракет зруйнували будинки у Бортничах / Фото Суспільне

Наслідки ракетної атаки росіян у Бортничах / Фото Суспільне

Наслідки ракетного обстрілу Київщини