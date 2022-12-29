"Бабуля, в нас горить хата": історія жителів Київщини, по чиєму дому влучило уламком ракети
Джерело:Суспільне
Російські терористи масовано атакували Київщину вранці 29 грудня. Уламки збитих ракет пошкодили житлові будинки. На жаль, від дій окупантів постраждали цивільні.
Коли один з уламків російської ракети впав на житловий будинок у Бортничах, всередині якраз перебували люди. Пізніше сім'я поділилася з журналістами своєю історією.
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Постраждали троє мирних жителів
Жителька одного з пошкоджених будинків розповіла, що в момент влучання уламка ракети була на роботі.
Мені зателефонувала онучка і в істериці кричить: "Бабуля, в нас горить хата. Був приліт, маму привалило, вона в відключці". Це все, що я почула,
— розповіла жінка.
Вже через 10 хвилин після цього вона приїхала додому та побачила значні руйнування. За словами жінки, її онука почуває себе нормально, тим часом доньці знадобиться операція.
Також у будинку був чоловік. І хоча кімната, в якій він перебував, найбільше зруйнована, місцевий житель дивом вцілів.
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Наслідки ракетного обстрілу Київщини
- Начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що загалом у небі над Києвом виявили 16 повітряних цілей. Усі ракети знищили сили ППО.
- Уламки російських снарядів пошкодили медзаклад та приватні будинки. Рятувальники показали моторошні фото наслідків.
- У Дарницькому районі пошкоджено 3 приватних будинки та один автомобіль. В одній з будівель спалахнула пожежа.
- У Голосіївському районі уламки ракети виявили на проїзній частині та території однієї із шкіл. У Солом'янському районі уламки ракети впали на дорогу. У Печерському – на дитячий майданчик та один з дворів. Пошкоджено автомобіль. На щастя, у цих трьох районах обійшлося без постраждалих.