План окупантів зазнав фіаско: навіщо Росія вдень обстріляла Київщину
Російські окупанти вдень 16 червня знову атакували Україну ракетами, зокрема Київщину. Ворог намагався знищити ЗРК Patriot, бо ракети "Кинджал" використовують тільки по важливих цілях.
Таку думку 24 Каналу озвучив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, ракети "Калібр" та "Кинджал" запускають переважно вночі.
До теми 6 "Кинджалів" та 6 "Калібрів": як українська ППО відпрацювала під час тривоги
Чому ракети запускали вдень
Коваленко переконаний, що росіяни хотіли залякати українців, бо зазвичай ракети "Кинджал" та "Калібр" запускаються вночі. У нічну пору більша ймовірність прорвати ППО.
Військово-політичний оглядач припустив, що окупанти намагались знищити ЗРК Patriot. Крім того, саме 16 червня лідери африканських країн відвідали Київ.
Це могла бути демонстрація "могутності" Росії при свідках – представниках Африки. Не виключаю, що саме такий був план у росіян. Але, як ми бачимо, цей план зазнав повного фіаско,
– підкреслив він.
Скільки ракет збили над Києвом: дивіться відео
Атака на Київщину 16 червня: головне
- Близько 11 години у Повітряних силах повідомили, що ворог здійснив пуски крилатих ракет типу "Калібр". На Київщині працювала ППО – потужний вибух чули у Подільському районі столиці. Згодом стало відомо, що ворог спрямував на територію України й балістичні ракети типу "Кинджал".
- У Повітряних силах зазначили, що вдалося збити 6 ракет типу "Калібр" та 6 "Кинджалів". Крім того, ліквідували 2 розвідувальні БпЛА.
- Начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов повідомив, що в одному з районів пошкоджень зазнали житлові будинки та спалахнула пожежа. Відомо про щонайменше сімох постраждалих.
- Руйнувань зазнали щонайменше 30 будинків: 3 з них – зруйновані повністю, а 13 – потребують капітального ремонту.