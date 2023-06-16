План окупантів зазнав фіаско: навіщо Росія вдень обстріляла Київщину

Російські окупанти вдень 16 червня знову атакували Україну ракетами, зокрема Київщину. Ворог намагався знищити ЗРК Patriot, бо ракети "Кинджал" використовують тільки по важливих цілях.

Таку думку 24 Каналу озвучив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, ракети "Калібр" та "Кинджал" запускають переважно вночі.

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Чому ракети запускали вдень

Коваленко переконаний, що росіяни хотіли залякати українців, бо зазвичай ракети "Кинджал" та "Калібр" запускаються вночі. У нічну пору більша ймовірність прорвати ППО.

Військово-політичний оглядач припустив, що окупанти намагались знищити ЗРК Patriot. Крім того, саме 16 червня лідери африканських країн відвідали Київ.

Це могла бути демонстрація "могутності" Росії при свідках – представниках Африки. Не виключаю, що саме такий був план у росіян. Але, як ми бачимо, цей план зазнав повного фіаско,

– підкреслив він.

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