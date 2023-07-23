Одеса вас ненавидить, – Труханов після нічного удару звернувся до росіян

Російський ракетний удар по Одесі вночі 23 липня прокоментував і міський очільник міста Геннадій Труханов. Він, звернувшися до росіян, сказав, що "місто ненавидить їх".

Він також зазначив, що окупанти не мають жодних моралей та цінностей. Труханов сказав, що ракетна атака по місту не лише не зламає одеситів, а навпаки розізлить їх і стане стимулом боротися проти росіян далі.

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Труханов прокоментував обстріл Одеси

Мер Одеси зазначив, що це була одна з найстрашніших ночей в місті. Він наголосив, що "божевільні сусіди" знову випустили ракети по мирній Одесі.

"Одна людина загинула, багато поранених. Пошкоджено багато житлових будинків, памʼяток архітектури. Зруйнований Спасо-Преображенський собор", – сказав Труханов.

Глава Одеси також зауважив, що вночі 23 липня він та рятувальники винесли з-під завалів собору Касперівську ікону Божої Матері – покровительки Одеси. За його словами, всім постраждалим надається допомога, на місцях розгорнуті оперативні штаби.

Мер Одеси звернувся до росіян після атаки на місто

Після цього Труханов перейшов на російську і почав свою промову для росіян. Він наголосив, що Одеса зневажає російських громадян.

Якби ви знали, як вас ненавидить Одеса. Ви боретеся з маленькими дітьми, з православними храмами. Та що казати, ваші ракети летять у кладовища,

– підкреслив мер Одеси.

Він також зазначив, що за цю війну окупантів називали по різному. Однак це все "були ласкаві назви".

"Ви просто істоти без роду та племені. Моралі та цінностей, і без майбутнього", – сказав Труханов.

Труханов звернувся до росіян після ракетного обстрілу Одеси / Відео з телеграм-каналу "Одеса. Офіційно"

Мер міста наголосив, що росіяни дуже погано знають одеситів. Він підкреслив, що окупанти не зламають жителів міста, а лише зроблять більш злими.

Сила наших захисників помножена злістю та болем звичайних людей стане для вас вироком, – додав Труханов.

Закінчив своє звернення мер Одеси традиційним національним гаслом – Слава Україні!

Що відомо про атаку на Одесу