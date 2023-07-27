Як кияни ховалися в метро під час масованої атаки: зворушливі кадри

Російські загарбники ввечері 26 липня здійснили чергову масовану ракету на Україну. Зокрема, кілька ворожих цілей прямували на українську столицю.

Після того, як пролунали сигнали повітряної тривоги, багато киян спустилося в метро, адже це є найбільш безпечним укриттям міста. Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу.

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Як кияни перечікували ракетний обстріл у метро

Після оголошення сигналу повітряної тривоги кияни спускаються на станції метро, щоб перечекати обстріл столиці. Доволі багато людей прийшло на станцію метро "Університет".

Перші щасливчики встигли вхопити собі місця на лавочках. А ті, хто спустився трохи пізніше, мусили шукати куточок десь на підлозі станції метро.

Деякі кияни навіть приносили з собою власні розкладні сидіння, адже не знали, скільки саме триватиме ця тривога. А далі кожен поринув у свої справи: хтось втулився у смартфон, інші читали книжки чи журнали, а деякі розмовляли зі своїми друзями чи родичами.

Були навіть ті, хто приніс з собою ноутбуки та продовжував працювати попри ракетну небезпеку.

Кияни перечікують тривогу на станції метро "Університет" / Фото 24 Каналу

Ще більше людей прийшло на станцію метро "Політехнічний інститут". Там яблуку майже ніде було впасти: кияни повністю зайняли всю станцію.

Оскільки на "Політехнічному інституті" лавочок небагато, люди мали сидіти на підлозі, на який попередньо постелили покривала, щоб було зручніше. Деякі люди навіть сіли поблизу ескалатора, взявши з собою розкладні стільці та пляшки з водою.

На станції метро "Політехнічний інститут" також ховалися кияни від тривоги / Фото 24 Каналу

Звісно були й ті, хто переймався за своїх рідних. Відтак вони весь час були на зв'язку, говоривши зі своїми рідними чи друзями, а також моніторячи рух ракет, які тоді пролітали над столицею.

Однак всіх цих киян на обох станціях об'єднувало одне – очікування закінчення повітряної тривоги.

Що відомо про повітряну тривогу в Києві 26 липня