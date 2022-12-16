На Вінниччині та Тернопільщині працює ППО: залишайтеся в укриття
16 грудня 2022, 09:59Читать новость на русском
В Україні вранці 16 грудня триває повітряна тривога. Повідомляють про роботу ППО на Вінниччині та Тернопільщині.
Повітряну тривогу оголосили близько 08:00. Згодом почали з'являтися повідомлення про вибухи у різних областях України, повідомляє 24 канал.
Зауважте Росія 9 раз масовано атакувала Україну: що відомо про новий ракетний обстріл
Захисники українського неба збивають ворожі ракети. Зокрема, ППО працювала на Вінниччині та Тернопільщині.
Також ППО працювала у Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.Важливо! Людям нагадують, що не можна фотографувати або знімати на відео місця прильотів.
Наслідки терористичної атаки 16 грудня
- Віталій Кличко повідомив, що вибухи пролунали у 3 районах Києва. На місця виїхали усі необхідні служби. В українській столиці вводять екстрені відключення світла.
- У Кривому Розі ворог влучив у житловий будинок. Під завалами можуть бути люди.
- По Запоріжжю окупанти завдали 15 ракетних ударів.