На Вінниччині та Тернопільщині працює ППО: залишайтеся в укриття

В Україні вранці 16 грудня триває повітряна тривога. Повідомляють про роботу ППО на Вінниччині та Тернопільщині.

Повітряну тривогу оголосили близько 08:00. Згодом почали з'являтися повідомлення про вибухи у різних областях України, повідомляє 24 канал.

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Захисники українського неба збивають ворожі ракети. Зокрема, ППО працювала на Вінниччині та Тернопільщині.

Також ППО працювала у Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

Наслідки терористичної атаки 16 грудня

Віталій Кличко повідомив, що вибухи пролунали у 3 районах Києва. На місця виїхали усі необхідні служби. В українській столиці вводять екстрені відключення світла.

У Кривому Розі ворог влучив у житловий будинок. Під завалами можуть бути люди.

По Запоріжжю окупанти завдали 15 ракетних ударів.

Людям нагадують, що не можна фотографувати або знімати на відео місця прильотів.