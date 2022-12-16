На Вінниччині та Тернопільщині працює ППО: залишайтеся в укриття

16 грудня 2022, 09:59
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В Україні вранці 16 грудня триває повітряна тривога. Повідомляють про роботу ППО на Вінниччині та Тернопільщині.

Повітряну тривогу оголосили близько 08:00. Згодом почали з'являтися повідомлення про вибухи у різних областях України, повідомляє 24 канал

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Захисники українського неба збивають ворожі ракети. Зокрема, ППО працювала на Вінниччині та Тернопільщині.

Також ППО працювала у Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Миколаївській областях. 

Важливо! Людям нагадують, що не можна фотографувати або знімати на відео місця прильотів.

Наслідки терористичної атаки 16 грудня

 

 

Автор: Мар'яна Бекало