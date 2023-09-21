Ракетна атака на Рівне: ворог готується до знищення енергетичної інфраструктури, – ОВА
Джерело:Олександр Третяк
Вранці 21 вересня російські загарбники атакували Рівне. Місцева влада заявила, що ворог готується до знищення енергетичної інфраструктури.
Наразі повітряна тривога триває. Ймовірна друга хвиля ракет та БПЛА.
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Що відомо про ракетну атаку на Рівне
Міський голова Олександр Третяк розповів, що ворог готується до знищення енергетичної інфраструктури напередодні опалювального сезону. Таким чином, шукає слабкі місця та виснажує ППО.
Як і прогнозував раніше, зима буде складною та з багатьма викликами,
– зазначив він.
Станом на 8:10 повітряна тривога у регіоні триває.
"Ймовірна друга хвиля ракет та БПЛА. Бережіть себе", – додав мер.
Зауважимо, що зранку у Рівненській ОВА повідомили, що є прильоти ворожих ракет. Зараз на місці працюють відповідні служби.
Масований обстріл України 21 вересня: що відомо
- У Черкасах внаслідок ракетного удару зруйнована будівля готелю. Внаслідок цього виникла пожежа, а також загоряння торгівельних павільйонів на ринку. Постраждало 7 осіб та 10 осіб евакуйовано. З-під завалів врятовано 1 особу. Всі служби працюють на місці.
- У столиці внаслідок падіння уламків є пошкодження у Дарницькому, Соломʼянському, Шевченківському районах. У Дарницькому районі виникли загорання. На жаль, є постраждалі: 7 осіб, у тому числі дитина.
- У Харкові в результаті атаки зруйновано складську будівлю. Постраждало 2 особи.
- На Київщині в результаті падіння уламків виникли пожежі на території підприємств. Також є пошкодження приватного сектору. Двоє людей поранено.
- У Львівській області ворог завдав удар по промисловій зоні, є руйнування та загоряння.