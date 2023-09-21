Росія атакувала Рівне: якими ракетами били по місту

21 вересня Росія завдала удару по Рівному. Попередньо, обласний центр обстріляли ракетами класу Х-101.

Наразі правоохоронці розпочали розслідування. Відкрито два кримінальні провадження за фактами порушення законів та звичаїв війни.

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Якими ракетами росіяни били по Рівному

21 вересня близько 6:20 російські терористи обстріляли крилатими ракетами низку об’єктів цивільної та енергетичної інфраструктури Рівного. Внаслідок цього частина Рівненського району залишилась без електроенергії.

За попередньою інформацією, обласний центр обстріляли ракетами класу Х-101.

На місця подій виїжджали рятувальники, слідчо-оперативна група, а також керівництво обласної прокуратури, управління СБУ в Рівненській області та ГУ НП в області.

Наслідки удару по Рівному / фото прокуратури

Обстріл Рівного 21 вересня: що відомо

Зранку в ОВА повідомили, що Рівненщина зазнала декількох ракетних ударів. Є влучання в енергетичну та цивільну інфраструктуру в обласному центрі. Зокрема, постраждала СТО і 5 автівок, які знаходилися на її території.

На щастя, обійшлось без людських жертв.

Втім, частина Рівненського району без електроенергії. Активно працюють над відновленням бригади Рівнеобленерго.

Згодом стало відомо, що рятувальники ліквідували наслідки ракетного удару по станції техобслуговування автомобілів у Рівному. Вогнем було знищено п'ять автомобілів, ще три автівки та дві будівлі зазнали ушкоджень. Пожежа повністю ліквідована.

Нагадаємо: у Повітряних силах повідомляли, що російські окупанти атакували Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55. Усього було зафіксовано пуски 43 крилатих ракет із 10 літаків стратегічної авіації Т-95МС з району західніше Енгельса.

Внаслідок бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із ППО Сил оборони було знищено 36 крилатих ракет.