Росія атакувала Рівне: якими ракетами били по місту
Джерело:Офіс генерального прокурора
21 вересня Росія завдала удару по Рівному. Попередньо, обласний центр обстріляли ракетами класу Х-101.
Наразі правоохоронці розпочали розслідування. Відкрито два кримінальні провадження за фактами порушення законів та звичаїв війни.
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Якими ракетами росіяни били по Рівному
21 вересня близько 6:20 російські терористи обстріляли крилатими ракетами низку об’єктів цивільної та енергетичної інфраструктури Рівного. Внаслідок цього частина Рівненського району залишилась без електроенергії.
За попередньою інформацією, обласний центр обстріляли ракетами класу Х-101.
На місця подій виїжджали рятувальники, слідчо-оперативна група, а також керівництво обласної прокуратури, управління СБУ в Рівненській області та ГУ НП в області.
Наслідки удару по Рівному / фото прокуратури
Обстріл Рівного 21 вересня: що відомо
- Зранку в ОВА повідомили, що Рівненщина зазнала декількох ракетних ударів. Є влучання в енергетичну та цивільну інфраструктуру в обласному центрі. Зокрема, постраждала СТО і 5 автівок, які знаходилися на її території.
- На щастя, обійшлось без людських жертв.
- Втім, частина Рівненського району без електроенергії. Активно працюють над відновленням бригади Рівнеобленерго.
- Згодом стало відомо, що рятувальники ліквідували наслідки ракетного удару по станції техобслуговування автомобілів у Рівному. Вогнем було знищено п'ять автомобілів, ще три автівки та дві будівлі зазнали ушкоджень. Пожежа повністю ліквідована.
Нагадаємо: у Повітряних силах повідомляли, що російські окупанти атакували Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55. Усього було зафіксовано пуски 43 крилатих ракет із 10 літаків стратегічної авіації Т-95МС з району західніше Енгельса.
Внаслідок бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із ППО Сил оборони було знищено 36 крилатих ракет.