Вистачило одного слова: Кім влучно описав росіян після їхньої масованої ракетної атаки

Росіяни масово атакували Україну крилатими ракетами. Віталій Кім після цього висловив все, що думає про російських загарбників.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім прокоментував російські масові ракетні обстріли України. Своїми думками він поділився в соцмережах.

До теми "Кинджали" та "Калібри" били по "Мотор Січі" та Хмельниччині – частину ракет збили, – Зеленський

Що сказав Кім про росіян

Віталій Кім назвав російських загарбників одним словом.

Л*хи,

– написав він.

Голова Миколаївської ОВА також зазначив, що минулого разу загарбники не влучили в жодну з цілей. На його думку, під час атаки 5 серпня росіяни теж даремно витратили свої "Кинджали".

Окрім цього він зауважив, що на його пам'яті не було ще жодного разу мирних переговорів, які б не супроводжувалися ракетним ударом Росії.

Що відомо про ракетний обстріл України Росією

Країна-агресорка провела комбіновану атаку. Росіяни запустили крилаті ракети не тільки зі своєї території, а ще й з Білорусії.

Загарбники використали "Кинджали" та "Калібри". У Запоріжжі та на Хмельниччині люди чули вибухи. Попередньо, також могло бути гучно на Київщині.

Згодом стало відомо, що окупанти завдали удару по передмістю Запоріжжя. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Чергову агресію Росії проти України прокоментував Володимир Зеленський. Він заявив, що окупанти намагалися бити по Хмельницькій області та "Мотор Січі". Наша ППО збила частину ракет противника. Український лідер подякував за це захисникам.

Під час свого традиційного звернення до українців президент наголосив, що такі атаки нічого не дадуть росіянам. За його словами, Росії не вдасться підмінити міжнародне право терором, кризами чи будь-яким залякуванням.

Варто зауважити, що Росія обстріляла Україну саме в день проведення саміту у Саудівській Аравії, на який країну-агресорку не запросили. Цей захід за участю близько 40 країн присвячений українській формулі миру.

5 серпня у Саудівській Аравії почався саміт. Близько 40 країн, серед яких також є США та Китай, обговорюватимуть у Джидді українську формулу миру. Росію на цей захід не запросили.