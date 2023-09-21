Ракетна атака Росії на Дрогобич: у Львівській ОВА розповіли про наслідки

Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Країна-агресорка тричі вдарила по Дрогобичу Львівської області.

Перший заступник голови Львівської ОВА Андрій Годик в етері телемарафону прокоментував ракетну атаку Росії 21 вересня. Він розповів про ситуацію у Дрогобичі, передає 24 Канал.

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Що відомо про наслідки атаки Росії

Годик заявив, що у Дрогобичі ракетні удари з боку країни-агресорки спричинили значні руйнування промислових об'єктів. Російські окупанти зруйнували складські приміщення, які розташовані неподалік одне від одного. За його словами, загарбники вдарили саме по цивільних об'єктах, які не несли жодного військового призначення. Ніяких військових об'єктів поруч теж не було.

Унаслідок ракетного удару відбулося займання у двох локаціях. Площа займання була незначною, тому ближче до десятої години ранку силами ДСНС пожежу було локалізовано та погашено повною мірою,

– сказав представник Львівської ОВА.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький прокоментував атаку Росії на Дрогобич у своїх соцмережах. Він заявив, що було 3 прильоти: два по промисловому об'єкту та один – по приватному двоповерховому складу. За його словами, інформація про постраждалих не надходила.

Очільник Дрогобицької РВА Степан Кулиняк в етері телемарафону підтвердив інформацію про 3 влучання. Він заявив, що на місці працювали рятувальники. За його словами, на промислових об'єктах перебували працівники в момент російської атаки, однак, на щастя, повідомлень про загиблих чи постраждалих наразі немає.

Росія атакувала Дрогобич зранку