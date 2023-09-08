Удар росіян по Сумах: кількість постраждалих зросла

Російські окупанти вдарили по Сумах ракетою, внаслідок чого постраждала цивільна інфраструктура та мирні громадяни. Медики надають допомогу людям, які цього потребують.

Уточнимо, що ворог атакував обласний центр вранці 8 вересня. Вибух прогримів близько 05:30. Це є черговим терористичним актом з боку російської армії, оскільки під прицілом були мирні люди та їхні оселі.

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Постраждалі внаслідок удару по Сумах

Як зазначили у мерії Сум, станом на 12:00, 8 вересня було відомо про чотирьох потерпілих. Одну людину доправили в реанімацію у важкому стані, а решта отримали допомогу на місці.

Найбільших пошкоджень зазнали три будівлі. На допомогу зареєструвалися представники понад 80 домогосподарств. Також постраждалим запропоновано тимчасове поселення.

Водночас у ДСНС повідомляли, що з-під завалів вдалося врятувати двох людей – подружжя літнього віку:

чоловіка 1953 року народження;

жінку 1958 року народження.

Окрім того, у Міністерстві внутрішніх справ опублікували відео, на якому видно перші хвилини після ворожого удару. Ролик зняли бодікамери патрульних поліцейських, що одразу приїхали на місце події.

Що відбувалось на місці удару в перші хвилини: відео МВС

Зверніть увагу! За словами міського голови, один будинок внаслідок цього удару було повністю зруйновано, а чимало інших – пошкоджено. Люди мають можливість звернутись по допомогу.

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Згадаємо наостанок, що 8 вересня окупанти також атакували ракетою Кривий Ріг у Дніпропетровській області, внаслідок чого є загиблий, а також постраждалі. Водночас було пошкоджено декілька адміністративних будівель та інших об'єктів цивільної інфраструктури.