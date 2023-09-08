Удар росіян по Сумах: кількість постраждалих зросла
Джерело:Сумська міскрада
Російські окупанти вдарили по Сумах ракетою, внаслідок чого постраждала цивільна інфраструктура та мирні громадяни. Медики надають допомогу людям, які цього потребують.
Уточнимо, що ворог атакував обласний центр вранці 8 вересня. Вибух прогримів близько 05:30. Це є черговим терористичним актом з боку російської армії, оскільки під прицілом були мирні люди та їхні оселі.
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Постраждалі внаслідок удару по Сумах
Як зазначили у мерії Сум, станом на 12:00, 8 вересня було відомо про чотирьох потерпілих. Одну людину доправили в реанімацію у важкому стані, а решта отримали допомогу на місці.
Найбільших пошкоджень зазнали три будівлі. На допомогу зареєструвалися представники понад 80 домогосподарств. Також постраждалим запропоновано тимчасове поселення.
Водночас у ДСНС повідомляли, що з-під завалів вдалося врятувати двох людей – подружжя літнього віку:
- чоловіка 1953 року народження;
- жінку 1958 року народження.
Окрім того, у Міністерстві внутрішніх справ опублікували відео, на якому видно перші хвилини після ворожого удару. Ролик зняли бодікамери патрульних поліцейських, що одразу приїхали на місце події.
Що відбувалось на місці удару в перші хвилини: відео МВС
Зверніть увагу! За словами міського голови, один будинок внаслідок цього удару було повністю зруйновано, а чимало інших – пошкоджено. Люди мають можливість звернутись по допомогу.
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Згадаємо наостанок, що 8 вересня окупанти також атакували ракетою Кривий Ріг у Дніпропетровській області, внаслідок чого є загиблий, а також постраждалі. Водночас було пошкоджено декілька адміністративних будівель та інших об'єктів цивільної інфраструктури.