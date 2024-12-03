Росія завдала ракетного удару по Сумщині: пошкоджено садочок та цивільну інфраструктуру

Російська армія ввечері 3 грудня завдала ракетного удару по Шосткинській громаді у Сумській області. Наразі на місці атаки перебувають всі необхідні служби.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Сумської обласної військової адміністрації.

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У Сумській ОВА розповіли, що 3 грудня ворог завдав ракетного удару по інфраструктурі Шосткинської громади.

На місці працюють усі необхідні служби. Наслідки атаки росіян уточнюються,

– написали в адміністрації.

Там також закликали жителів області берегти себе та рідних, а також не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Пізніше міський голова Шостки Микола Нога доповнив, що у громаді зруйновано окремі об'єкти інфраструктури.

"Пошкоджено 12 приватних будинків, дитячий садок інші об'єкти соціальної сфери… Працюють аварійно-рятувальні підрозділи", – наголосив він.

Варто зазначити, що о 20:58 Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку з північного сходу. Близько 21:19 у телеграм-каналі Monitor повідомили, що вибухи пролунали в межах Шостки, Сумської області.

За даними моніторів, попередньо росіяни застосували 1 авіаційну крилату керовану ракету Х-59.

До слова, російські загарбники також атакували інфраструктуру Шосткинської громади 28 листопада. В ОВА також наголошували, що на місці працюють екстрені служби, а наслідки уточнюють.