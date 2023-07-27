Окупанти можуть повторити ракетний удар по Україні: в ОК "Південь" окреслили загрозу

Тактика комбінованих атак для російських окупантів вважається досить успішною. Тому найближчими днями загарбники можуть повторити удари по Україні.

Про це заявила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал. Вона наголосила, що також окупанти використовували хвилеподібну тактику з чергуванням різних видів озброєння.

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Окупанти можуть повторити ракетний удар по Україні

За словами Гуменюк, тактика комбінованих атак для окупантів вважається досить успішною. Вони все ж таки бачать певні результати, бо, як правило, є влучання під час такої напруженої роботи.

Ба більше, загарбники використовували як хвилеподібну тактику з чергуванням різних видів озброєння, так і одночасну атаку.

Тому такі атаки повторюватимуться. Ймовірно, через особливості погоди наразі буде пауза, але наступні дні буде досить тривожно,

– зазначила Гуменюк.

Окрім цього, в ОК "Південь" повідомили, що у складних погодних умовах, на фоні грози і шторму, ворог може повторно вдатися до атак, зокрема з моря. Виведений на бойове чергування підводний ракетоносій залишається в готовності застосувати "Калібри". Водночас не виключена активність ударних БпЛА.

"Наразі загрози немає, але будьте уважні до сигналів повітряної тривоги", – попередили у відомстві.

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