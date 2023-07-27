Окупанти можуть повторити ракетний удар по Україні: в ОК "Південь" окреслили загрозу
Тактика комбінованих атак для російських окупантів вважається досить успішною. Тому найближчими днями загарбники можуть повторити удари по Україні.
Про це заявила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал. Вона наголосила, що також окупанти використовували хвилеподібну тактику з чергуванням різних видів озброєння.
Важливо Під час останніх атак по Україні запускали "Шахеди", виготовлені у Росії, – Гуменюк
Окупанти можуть повторити ракетний удар по Україні
За словами Гуменюк, тактика комбінованих атак для окупантів вважається досить успішною. Вони все ж таки бачать певні результати, бо, як правило, є влучання під час такої напруженої роботи.
Ба більше, загарбники використовували як хвилеподібну тактику з чергуванням різних видів озброєння, так і одночасну атаку.
Тому такі атаки повторюватимуться. Ймовірно, через особливості погоди наразі буде пауза, але наступні дні буде досить тривожно,
– зазначила Гуменюк.
Окрім цього, в ОК "Південь" повідомили, що у складних погодних умовах, на фоні грози і шторму, ворог може повторно вдатися до атак, зокрема з моря. Виведений на бойове чергування підводний ракетоносій залишається в готовності застосувати "Калібри". Водночас не виключена активність ударних БпЛА.
"Наразі загрози немає, але будьте уважні до сигналів повітряної тривоги", – попередили у відомстві.
Масована атака України: останні новини
- 26 липня окупанти завдали два ракетні удари по території України. Близько 17:00 години ворог атакував з району Каспійського моря крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555.
- Було зафіксовано пуски 36 ракет із восьми стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Ракети заходили в повітряний простір України з південно-східного напрямку, йшли на Захід, постійно змінюючи напрямок польоту.
- По маршруту слідування ракет працювала протиповітряна оборона: зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи, винищувальна авіація Повітряних Сил та ППО інших складових Сил оборони України.
- Крім того, близько 19:00 окупанти підняли в небо винищувачі МіГ-31К і завдали удару чотирма аеробалістичними ракетами Х-47 "Кинджал" у напрямку Хмельницької області.
- За результатами бойової роботи протиповітряною обороною України знищено 36 повітряних цілей: 3 крилаті ракети "Калібр"; 33 крилаті ракети Х-101/Х-555. Щодо наслідків пусків Х-47 "Кинджал" інформація уточнюється.
- Також близько 13 години 26 липня противник завдав удару крилатими ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря. Імовірно, пуски ракет здійснювались з російського підводного човна. У повітряний простір ракети увійшли з південно-східного напрямку, змінюючи курс по маршруту слідування. Три ракети було збито на Вінниччині.