Потужності в них ще є, – Гуменюк пояснила затишшя перед масованими атаками окупантів

Наразі російські окупанти взяли тактичну паузу. Однак вони активно готуються до нового масованого обстрілу України.

Росіяни використовують тактичну паузу для розвідки. Про це заявила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.

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Затишшя перед масованими атаками росіян

За словами Гуменюк, сьогодні українці відчули певний нічний спокій і дуже малу потужність сирен та ворожої активності. Це пов’язано з тим, що після масованих атак окупанти беруть тактичну паузу, щоб перепланувати свої дії.

Потужності в них ще є. Запаси вони поповнили, зокрема і дронові. І це говорить про те, що масовані нічні атаки будуть повторюватися. Але присипати пильність, що це буде тільки вночі, не можна. Ми маємо бути напоготові. Ворог підступний і буде шукати для себе перемогу там, де може її хоча б інсценувати,

– розповіла Гуменюк.

Станом на 27 червня у Чорному морі кораблеве угруповування ворога "скромне" за мірками того, яке вони розгортали зазвичай. Це 7 кораблів в Чорному та 1 – в Азовському морі.

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"Вони викривають надводну обстановку і займаються розвідкою. А це говорить про те, що, скоріш за все, готують наступний удар", – наголосила Гуменюк.

Однак ракетоносіїв у Чорному морі на чергуванні поки що немає. Гуменюк нагадала, що достатньо лише 2–3 години, щоб вони повернулися і були готові завдати удар.

Ракетний удар по Кременчуку

Зауважимо, що вдень 27 червня російський ворог атакував Полтавщину. Як і рік тому у цей день ракетами Х-22. На жаль, є влучання у Кременчуцькому районі у дачний кооператив. Попередньо, без жертв.

"Влучань в обʼєкти критичної інфраструктури не зафіксовано. Деталі уточнюємо", – розповіли у Полтавській ОВА.