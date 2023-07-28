Ракетна небезпека через зліт Ту-22м3: у Києві та більшості областей оголошували тривогу

28 липня 2023, 12:26
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Вдень 28 липня у багатьох областях України оголошували тривогу. Була загроза ракетного обстрілу.

Ракетна небезпека була у центральних, північних та східних областях. Про це пише 24 Канал.

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12:31 Речник Повітряних сил розповів, що ворожий Ту-22м3 виявили раніше. Він вилетів з аеродрому "Шайковка". Коли вийшов на пускові рубежі, в областях, куди могло дістати ворожі ракети Х-22, а, можливо, й Х-32, оголошували тривогу. Згодом Ту-22м3 розвернувся і відлетів. 

"Відповідно загрози уже немає. Приймається рішення органами військового управління на те, щоб пішли відбої по областях", – зазначив Ігнат. 

Речник Повітряних сил не виключив, що окупанти знову можуть підняти Ту-22м3, тому варто бути обережними.

12:30 Відбій тривоги.

Карта тривог станом на 12:33 / Скриншот 

12:24 У Повітряних силах повідомили, що ракетна небезпека – Центр, Північ, Схід України. Злетів ворожий Ту-22м3 у Брянській області

12:21 Повітряну тривогу оголосили у таких областях:

  • Черкаській,
  • Полтавській,
  • Кіровоградській,
  • Донецькій,
  • Вінницькій,
  • Житомирській,
  • Дніпропетровській,
  • Чернігівській,
  • Запорізькій,
  • Київській та місті Київ,
  • Харківській,
  • Сумській.
Автор: Юлія Лобурак