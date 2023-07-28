Ракетна небезпека через зліт Ту-22м3: у Києві та більшості областей оголошували тривогу
Вдень 28 липня у багатьох областях України оголошували тривогу. Була загроза ракетного обстрілу.
Ракетна небезпека була у центральних, північних та східних областях. Про це пише 24 Канал.
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12:31 Речник Повітряних сил розповів, що ворожий Ту-22м3 виявили раніше. Він вилетів з аеродрому "Шайковка". Коли вийшов на пускові рубежі, в областях, куди могло дістати ворожі ракети Х-22, а, можливо, й Х-32, оголошували тривогу. Згодом Ту-22м3 розвернувся і відлетів.
"Відповідно загрози уже немає. Приймається рішення органами військового управління на те, щоб пішли відбої по областях", – зазначив Ігнат.
Речник Повітряних сил не виключив, що окупанти знову можуть підняти Ту-22м3, тому варто бути обережними.
12:30 Відбій тривоги.
12:21 Повітряну тривогу оголосили у таких областях:
- Черкаській,
- Полтавській,
- Кіровоградській,
- Донецькій,
- Вінницькій,
- Житомирській,
- Дніпропетровській,
- Чернігівській,
- Запорізькій,
- Київській та місті Київ,
- Харківській,
- Сумській.