На Київщині прогриміли вибухи: працює ППО

Росія атакує Україну ракетами. У Київській області пролунали вибухи. Працює протиповітряна оборона.

Про це повідомили в ОВА, передає 24 Канал. Не нехтуйте правилами безпеки й перебувайте в укритті.

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Росія атакує Київську область ракетами

оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі

Близько 10 години у Повітряних силах повідомили, що ракети на півночі Київщини у західному напрямку. Згодом в ОВА повідомили, в регіоні працюють сили ППО.

Дотримуйтеся інформаційної тиші. Закликаємо не знімати та не викладати в мережу роботу наших захисників! Залишайтеся в укриттях до відбою повітряної тривоги,

– закликали в адміністрації.

У мережі повідомили про дуже гучний вибух.

О 10:20 Повітряні сили закликали: "Київ – в укриття!". А вже через кілька хвилин міський голова написав, що в передмісті Києва працюють сили ППО.