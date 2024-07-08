На Київщині прогриміли вибухи: працює ППО
Росія атакує Україну ракетами. У Київській області пролунали вибухи. Працює протиповітряна оборона.
Про це повідомили в ОВА, передає 24 Канал. Не нехтуйте правилами безпеки й перебувайте в укритті.
Зверніть увагу Пуски крилатих ракет і балістики, зліт МіГ-31К: по всій Україні лунає тривогаДо речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.
Росія атакує Київську область ракетами
Близько 10 години у Повітряних силах повідомили, що ракети на півночі Київщини у західному напрямку. Згодом в ОВА повідомили, в регіоні працюють сили ППО.
Дотримуйтеся інформаційної тиші. Закликаємо не знімати та не викладати в мережу роботу наших захисників! Залишайтеся в укриттях до відбою повітряної тривоги,
– закликали в адміністрації.
У мережі повідомили про дуже гучний вибух.
О 10:20 Повітряні сили закликали: "Київ – в укриття!". А вже через кілька хвилин міський голова написав, що в передмісті Києва працюють сили ППО.