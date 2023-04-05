Три моменти становлять найбільшу небезпеку: ветеран ВМС оцінив загрозу з моря

Висадка морського десанту на українське узбережжя в районі Одеси станом на сьогодні є малоймовірною. Натомість ворог буде застосовувати ракетні удари та дрони-камікадзе.

Про це в ефірі 24 Каналу заявив військовий аналітик, колишній заступник начальника штабу ВМС України Андрій Риженко. Він додав, що в росіян в арсеналі ще залишаються ракети, які здатні досягнути українського узбережжя Чорного моря.

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Змінили тактику і більше застосовують "Шахіди"

За його словами, мова йде про два типи ракет, які Росія здатна запускати з допомогою своєї авіації, ракети типу "Калібр", носіями яких є кораблі та підводні човни, а також іранські дрони-камікадзе "Шахіди". Головною ціллю залишаються військові об’єкти в районі чорноморського узбережжя, об’єкти інфраструктури та катери ВМС України.

"Зараз вони змінили тактику і більше застосовують "Шахіди". Останні рази вони запускали по кільканадцять дронів, які пройшли на низькій висоті. Їх особливість у тому, що їх нескладно збити, але складно виявити. Під час останньої атаки вони вдарили по Півдню зі сторони Сходу – це новий маршрут, а складності додає маневровість цих безпілотників", – заявив Андрій Риженко.

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Він додав, що зараз в Росії є дефіцит "Калібрів", внаслідок "бавовни" в тимчасово окупованому Джанкої. Але у них на озброєні є ще ракети Х-59 "Овод" та Х-31, носіями яких є літаки Су-35, Су-34 та Су-30. Перший тип ракет здатний бити по наземним та морським цілям, а другий – призначений для ударів по ППО та джерелам радіолокаційного випромінювання.

Десант малоймовірний

Риженко також розповів, що станом на сьогодні ймовірність висадки десанту є дуже малоймовірною. 11 з 12 десантних кораблів виготовлені понад 35 років тому, частина з них перебуває на ремонті в Севастополі.

Спроможності для десанту є, але 810 бригада, яка є основою російського десанту у Чорному морі, зараз перебуває в районі Маріуполя,

– додав колишній заступник начальника штабу ВМС.

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