Кораблі-ракетоносії готові долучитися: в ОК "Південь" оцінили ракетну загрозу
Росія вивела на бойове чергування у Чорне море декілька кораблів. Водночас серед них немає жодного носія ракет "Калібр", але вони готові долучитися в будь-який момент.
Про це 24 каналу сказала речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк. Вона зауважила, що у морі зараз штормова погода, однак це не критично для такого типу кораблів.
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Де зараз перебувають російські кораблі-ракетоносії
Гуменюк розповіла, що корабельне угруповання росіян у Чорному морі складається з 8 одиниць. Ракетоносіїв на бойовому чергуванні не зафіксовано, але вони є у пунктах базування. До того ж ракетоносії споряджені й готові долучитися до чергування.
Це говорить про те, що ворог може застосовувати як точкові атаки, так і долучатися до масованих ракетних атак,
– сказала речниця оперативного командування "Південь".
За її словами, у морі зараз штормова погода, але це не критично для такого типу кораблів – вони можуть бути на чергуванні й атакувати. Водночас активності ворожої авіації наразі не зафіксовано, проте відомо, що літаки гуртуються, зокрема, навколо кордонів і також можуть бути підняті в повітря у будь-який момент.
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Гуменюк зауважила, що у ворога є тяжіння до певних святкових дат. І впродовж ночі 19 грудня російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе. Наша ППО у відповідь на це влучно реагувала.
Що відомо про атаку дронами 19 грудня
- Росія знову застосувала проти України масовану терористичну атаку дронами-камікадзе. Упродовж ночі 19 грудня "Шахіди" іранського виробництва атакували декілька регіонів, зокрема й Київ.
- Головною ціллю ворога став Київ та область, де вибухи лунали декілька разів упродовж ночі. Росія спрямувала на Київ 20 "шахідів", 15 з яких було збито.
- Кличко повідомив, що вибухи прогриміли у Шевченківському та Солом'янському районах столиці. Київ витримав кілька хвиль атак іранськими дронами, однак сталося влучання в об'єкт критичної інфраструктури.
- У Київській області пошкоджень зазнали приватні будинки та об'єкти інфраструктури. За попередніми даними, 3 людей поранені.