Росіяни змінили тактику, – Данілов оцінив можливості ворога щодо виготовлення ракет

Російські окупанти відновили масовані атаки по Україні. Вони застосовують різні засоби повітряного нападу, зокрема ракети.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов розповів 24 Каналу про стан ракетного виробництва в Росії. За його словами, окупанти змінили тактику.

До вашої уваги Це складний процес, – Данілов пояснив, як відбувається процес отримання F-16

"Вони змінили тактику та тепер накопичують певну кількість ракет, щоб здійснювати ракетні обстріли", – зазначив Данілов.

Водночас українська протиповітряна оборона міцніє з кожним днем, зокрема за підтримки західних партнерів.

Ми обов'язково захищатимемо наше небо, скільки б вони там ракет собі не виготовляли,

– наголосив Данілов.

Росії допомагають Іран і КНДР

Ввечері 14 січня українські військові знищили російський літак-розвідник А-50. Ворог використовував його для коригування ударів по Україні

Як відомо, Північна Корея постачає Росії балістичні ракети, якими країна-агресорка вже обстрілювала Україну. Ба більше, навесні ракети може передати й Іран.

Це свідчить про те, що Росія вже не має спроможності робити достатньої кількості ракет. Враховуючи ті виклики, які має Корея, я не думаю, що це буде постійне постачання,

– констатував Данілов.

Секретар РНБО також додав, що навряд чи йдеться про великі обсяги, адже виготовляти ракети – це дуже складна річ, як технологічно, так і по часу.

Крім того, у світі зростає напруження, унаслідок чого кількість охочих допомагати Росії зброєю може зменшитись.

Ми на всі ці виклики обов'язково даватимемо відповідь. Спроможності перемогти нашу країну в Росії немає, не було і не буде. Ми вже довели це всьому світу,

– підсумував Данілов.

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