Є нюанс, – Братчук пояснив, чому окупанти наразі не застосовують "Калібри"

Останнім часом російські окупанти не застосовують крилаті ракети морського базування "Калібр". Ворог залежний від одного важливого чинника.

Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук пояснив 24 Каналу, у чому річ. За його словами, більшість ракетоносіїв загарбники тримають у порту Новоросійська – дев'ять одиниць.

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"Чому стоять у Новоросійську? Тому що є загроза на території тимчасово окупованого Криму, у севастопольських бухтах і, власне, на бойовому чергуванні", – зазначив Братчук.

Так, після серії успішних ударів по чорноморському флоту Росія передислокувала залишки своїх кораблів до Новоросійська.

Водночас ворог здатен запускати "Калібри" навіть з бухт. Ба більше, залишаються підводні човни, які також можуть робити пуски. Однак є один нюанс.

Логістика лишилась у Севастополі

Спорядження "Калібрами" відбувається на території Севастополя. Уся логістика "прибита",

– констатував Братчук.

Оскільки логістична ланка наразі випала, ворог навіть не намагається використовувати ці ракети. Запустивши їх один раз, йому довелось би прямувати до Севастополя й ризикувати судном.

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Натепер ворожі кораблі затиснуті в певних локаціях. Росія намагається переоблаштувати базування й логістику в Новоросійську. Це досить складно, зокрема через погіршення погодних умов.

Стало відомо, що росіяни перегнали новий ракетоносій проєкту "Каракурт" до Керчі. Він має замінити уражений "Аскольд", але може повторити його долю.

Попри відсутність потужного флоту, Україна змусила Росію відійти від окупованого Криму. Міністр оборони Рустем Умєров анонсував звільнення півострова у 2024 році.

Росія не лише втратила можливість атакувати Україну з моря, а й блокувати судноплавство через гуманітарний коридор.