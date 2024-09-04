Аби збільшити відсоток влучань: Росія намагається використовувати нову тактику в ракетних атаках

Росія накопичила балістичні ракети та продовжить їх застосувати для терору проти українців. Їх дуже складно збивати, не всі засоби ППО можуть це зробити.

Окупанти розраховують на те, що більше ракет будуть уражати цілі в українських містах. Це 24 Каналу зауважив військовий оглядач Денис Попович.

До теми Що відомо про ракети "Кинджал", які Росія запустила на Львів 4 вересня

Ворог застосовує балістику

Денис Попович зазначив, що ворог вдарив по Львову 4 вересня двома балістичними ракетами "Кинджал". Напередодні були влучання двох балістичних ракет по Полтаві. По Києву у ніч на 2 вересня загарбники випустили 16 балістичних ракет.

Такі ракети вкрай складно збивати. Зокрема, звичайні радянські зенітно-ракетні комплекси, які до повномасштабного вторгнення були на озброєнні в Повітряних сил ЗСУ, не здатні цього робити.

Ворог буде продовжувати широко використовувати балістичні ракети, які він, очевидно, накопичив. Розуміючи, що у нас обмежені можливості щодо їхнього збиття, противник розраховує, що більше ракет будуть уражати цілі, які він для себе обрав у Львові, Полтаві, Києві. У такий спосіб він хоче підвищити відсоток влучань,

– пояснив військовий оглядач.