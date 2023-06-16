Повітряні сили почали повідомляти про пуски і напрямки ракет: чи ця інформація буде детальною

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що українців почали офіційно сповіщати про приблизні напрямки руху російських ракет. Водночас, зауважив він, відстежити їхню кінцеву ціль дуже важко.

Речник Повітряних сил заявив, що у ЗСУ помітили інтерес громадян до актуальної інформації щодо руху ворожих ракет. Про новий напрямок роботи Повітряних сил Юрій Ігнат розповів у прямому ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Повітряні сили сповіщатимуть про пуск і напрямок російських ракет

Юрій Ігнат заявив, що через інтерес громадськості до оперативних даних щодо російських снарядів під час повітряних тривог у ЗСУ тепер також сповіщають про запуски ворожих ракет. Водночас він зауважив, що деяку інформацію розголошувати не можна – зокрема, про те, де саме ракети зникли з радарів, адже це може виявити слабкості української ППО.

Дуже багато моніторингових пабліків сьогодні існує, які надають інформацію. Громадяни довіряють тому чи іншому пабліку, і постійно хочуть бачити свіжу, оновлену інформацію щодо того, хто саме і з якого напрямку і як атакує,

– повідомив Ігнат.

Речник повідомив, що Повітряні сили сповіщають про те, коли і звідки злітають російські ракети, проте передбачити їхню кінцеву ціль дуже складно. З цієї причини він вкотре закликав українців не ігнорувати повітряні тривоги.

"Ракета може летіти на Київ, а потім різко повернути вліво-вправо, а може і назад повернутися – як противник запланував цей маршрут і які цілі він ставив перед собою", – заявив речник Повітряних сил.

Ігнат підсумував, що основні напрямки польоту і ракет, і дронів-камікадзе повідомлятимуть, проте "без зайвої деталізації". Натомість сповістити про пуск балістичних снарядів майже неможливо, адже час їх польоту дуже короткий.

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