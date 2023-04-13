Росія може активізувати ракетні удари восени, – Генштаб ЗСУ

Українські військові попередили, що росіяни можуть активізувати свої ракетні атаки по Україні восени 2023 року. Адже окупанти планують у червні почати виробляти ракети Х-50.

На брифінгу 13 квітня заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов також заявив, що Кремль витратив з лютого 2022 року щонайменше 50% свого запасу зенітних ракет дальнього радіуса дії. Зокрема, Росія використала щонайменше 8 тисяч цих ракет, в основному – класу "земля-земля", пише 24 Канал.

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Що відомо про загрозу ракетних атак восени 2023 року

Слід зазначити, що за наявними даним в червні цього (2023 – 24 Канал) року Росія планує розпочати серійне виробництво стратегічних крилатих ракет повітряного базування типу Х-50, що дасть змогу Кремлю восени активізувати ракетні удари по території нашої країни,

– заявив Громов.

Проте заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ пояснив, що на теперішньому рівні виробництва Росія не зможе відновити свій резерв ракет в середньостроковій перспективі.

"Це потенційно може поставити під загрозу здатність Москви захищати свої стратегічні інтереси на Далекому Сході та на кордоні з країнами НАТО", – розповів бригадний генерал.

Що відомо про російські ракети Х-50

Росія хоче почати виробляти ракети Х-50, які можуть вражати цілі на відстані до 1,5 тисяч кілометрів. Згідно з даними самих росіян, ці ракети:

маю довжину – 6 метрів;

вагу – 1 600 кілограмів;

крейсерську швидкість польоту – 700 кілометрів за годину (максимальна – 950).

Їх можуть переносити бомбардувальники Ту-22М3 та стратегічні Ту-95МС та Ту-160. Х-50 нібито є дозвуковою, використовує систему наведення стратегічної ракети Х-101. Проте, на відміну від останньої, має менший за розмірами планер.

Росія перегляне стратегічні цілі захоплення Лівобережжя

На цьому ж брифінгу заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов заявив, що Росія через велику кількість втрат перегляне стратегічні цілі щодо захоплення Лівобережжя України.

За словами Громова, скорочення воєнного потенціалу Росії майже напевне змусить її черговий раз переглянути стратегічні цілі війни. Включно з поетапним захопленням всього Лівобережжя України у 2023 році. Детальніше про невтішні прогнози для Кремля – читайте за посиланням.