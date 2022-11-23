80% столиці досі знеструмлено: Кличко пояснив, чому складно сказати, коли буде світло та вода
У середу, 23 листопада, Росія атакувала критичні об'єкти інфраструктури України. Під час масованої ракетної атаки постраждала і столиця.
Про наслідки ракетних обстрілів Києва розповів мер міста Віталій Кличко в ефірі телемарафону. За його словами, наразі зарано робити прогнози щодо того, коли вдасться відновити енергосистему, пише 24 канал.
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Київ досі без світла
Станом на 19:30 Віталій Кличко повідомив, що 80% Києва залишаються без світла та води.
За його словами, поки зарано давати прогнози стосовно відновлення водо- та електропостачання. Тож, сказати, коли жителі столиці будуть зі світлом – складно.
Він закликав не спекулювати на цій темі, а дочекатись результату роботи енергетиків. Усі служби працюють на повну силу та роблять усе можливе, аби це стало можливим якнайшвидше.
Кличко про ситуацію зі світлом у столиці: відео
Енергетики вже працюють на місцях
Раніше Кличко зазначав, що над вечір енергетики зможуть відновити електрику та водопостачання у Києві.
Ми робимо все, щоб сьогодні ввечері вже відновити електропостачання і водопостачання,
– сказав очільник столиці.
Ракетні обстріли України 23 листопада: що відомо
- Про чергову ракетну атаку попередили українців близько 12:20. Спочатку сирени лунали у Донецькій області. Уже через кілька хвилин карта почала активно "червоніти".
- Невдовзі надійшла інформація про те, що на Одещині чули вибухи. Як повідомляють місцеві кореспонденти, там працювала ППО. Згодом з'явилися дані про те, що ракети продовжили свій рух в Запоріжжя.
- Близько 14:08 з'явилися повідомлення про вибухи в столиці України. Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба підтвердив їх, і заявив, що в області працює ППО.
- Вибухи також чули у Кременчуцькому районі Полтавщини. Начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін повідомив, що працює ППО.
- Росія під час масованої атаки спрямувала на Київ 31 ракету, 21 з яких силам ППО вдалося збити. У Києві російські військові влучили в інфраструктурний об'єкт, унаслідок чого столиця залишилася без електроенергії.
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