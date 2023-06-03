Дійшли до критичного запасу: у ЗСУ розповіли, чи можуть росіяни й надалі обстрілювати Україну

Протягом минулого місяця росіяни ледь не щодня обстрілювали територію України ракетами й дронами. Раніше були припущення, що запас противника значно скоротився, та, вочевидь, у нього ще є можливості для завдавання масованих ударів.

Як наголосила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, не йшлося про те, що у росіян вичерпався ракетний потенціал. Так, вони дійшли до певних "червоних ліній" – критичного запасу щодо багатьох позиції. Водночас продовжилося виробництво. Про це Гуменюк сказала 24 Каналу.

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Військово-промисловий комплекс Росії працює

Слід зауважити, що ті ракети, які останніми тижнями прилітали в Україну, виготовлені за часів повномасштабного вторгнення. Про це свідчить відповідне маркування на їхніх уламках. За словами Гуменюк, санкційна політика не така вже ефективна, якщо вона не дозволяє зупинити виробництво ракет. Військово-промисловий комплекс країни-агресорки продовжує працювати.

Росія не лише поповнює свій потенціал за підтримки Ірану, який надає дрони, а й продовжує виготовляти ракети. Обсяги виробництва досить переконливі, тому що 30 "Калібрів" щомісяця – це теж дуже великий запас, який вони можуть собі дозволити,

– зазначила речниця ОК "Південь".

Гуменюк пояснила, що, поповнюючи запас, загарбники використовують те, на що можуть розраховувати. Так, поки окупанти застосовують по прифронтових населених пунктах керовані авіаційні бомби, а також С-300 як балістику по тих територіях, яких можуть досягти наземними комплексами, виробництво продовжується.

"Це виробництво працює потім на повітряні сили. Тобто за допомогою авіації ці свіжовиготовлені ракети дістаються України", – підсумувала Гуменюк.

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