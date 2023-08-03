Ворогу неспокійно і не затишно, – у ЗСУ пояснили, чому Росія вивела в море 17 кораблів
Станом на вечір 3 серпня у Чорному морі чергує 17 російських кораблів, з яких 2 – ракетоносії. Росія вивела багато свої кораблів у відкрите море, оскільки їм "не затишно" у пунктах базування.
Таке велике розгорнуте корабельне угруповання ворогом може бути використане для провокацій. Про це начальниця пресцентру Сил охорони та оборони Півдня Наталія Гуменюк сказала в ефірі телемарафону, пише 24 Канал.
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Окупанти використовують ракетобезпековий район
За словами Гуменюк, мовиться про провокації, які росіяни тренували під час своїх навчань у Чорному морі після того, "як повідомили, що будуть сприймати цивільні судна з наміром прямувати до портів України як військову ціль і як судна, що перевозять військовий вантаж для того, щоб здійснювати на них або фізичний вогневий тиск або проводити огляд і вживати якихось "правоохоронних" заходів".
Начальниця пресцентру наголосила, що дії Росії – це порушення міжнародного морського права. Крім того, Гуменюк заявила, що ворогу неспокійно і не затишно в бухтах, оскільки окупанти бояться бути враженими.
Таке велике корабельне угруповання також може означати, що ворогу неспокійно і не затишно в бухтах. Вони дійсно намагаються максимально використовувати для себе ракетобезпековий район як район розосередження сил та засобів для того, щоб не бути враженими,
– сказала вона.
Гуменюк підкреслила, що окупантам майже у кожному нічному кошмарі маряться дрони, яких "вони дійсно побоюються і намагаються тримати корабельне угруповання у відкритому морі, а не в пунктах базування".
Росія може готувати масовану ракетну атаку
Начальниця пресцентру розповіла, що два ворожі ракетоносії продовжують чергування. Повідомляється, що 12 ракет готові до застосування.
Через це рівень ракетної небезпеки в Україні залишається дуже високим.
Гуменюк зазначила, що напередодні було зафіксована дуже потужна активність стратегічної авіації, що може свідчити про підготовку ворогом масованої атаки.
У Росії плачуться про атаку дронів по кораблях
- Через російську агресію Чорне море стало небезпечною зоною не тільки для українських та іноземних суден, але й для російських кораблів.
- Так, 1 серпня росіяни пожалілися, що нібито морські дрони атакували патрульні кораблі "Сєргєй Котов" та "Васілій Биков". Звісно, окупанти без жодних доказів відразу звинуватили Україну.
- Однак в Україні відкинули звинувачення. Річ у тому, що дрони, якими атакували російські судна, не стоять на озброєнні Військово-морських сил.
- Кораблі Чорноморського флоту" нібито атакували за 340 кілометрів на південний захід від Севастополя. Традиційно в Росії заявили, що "героїчно" відбили атаку.
- Однак у ЗМІ з'явилася інформація, що атака на російські кораблі не була відбита. Завдяки перехопленим розмовам вдалося дізнатися, що моряки одного із суден просили про евакуацію постраждалих.