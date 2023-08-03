Ворогу неспокійно і не затишно, – у ЗСУ пояснили, чому Росія вивела в море 17 кораблів

Станом на вечір 3 серпня у Чорному морі чергує 17 російських кораблів, з яких 2 – ракетоносії. Росія вивела багато свої кораблів у відкрите море, оскільки їм "не затишно" у пунктах базування.

Таке велике розгорнуте корабельне угруповання ворогом може бути використане для провокацій. Про це начальниця пресцентру Сил охорони та оборони Півдня Наталія Гуменюк сказала в ефірі телемарафону, пише 24 Канал.

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Окупанти використовують ракетобезпековий район

За словами Гуменюк, мовиться про провокації, які росіяни тренували під час своїх навчань у Чорному морі після того, "як повідомили, що будуть сприймати цивільні судна з наміром прямувати до портів України як військову ціль і як судна, що перевозять військовий вантаж для того, щоб здійснювати на них або фізичний вогневий тиск або проводити огляд і вживати якихось "правоохоронних" заходів".

Начальниця пресцентру наголосила, що дії Росії – це порушення міжнародного морського права. Крім того, Гуменюк заявила, що ворогу неспокійно і не затишно в бухтах, оскільки окупанти бояться бути враженими.

Таке велике корабельне угруповання також може означати, що ворогу неспокійно і не затишно в бухтах. Вони дійсно намагаються максимально використовувати для себе ракетобезпековий ​район як район розосередження сил та засобів для того, щоб не бути враженими,

– сказала вона.

Гуменюк підкреслила, що окупантам майже у кожному нічному кошмарі маряться дрони, яких "вони дійсно побоюються і намагаються тримати корабельне угруповання у відкритому морі, а не в пунктах базування".

Росія може готувати масовану ракетну атаку

Начальниця пресцентру розповіла, що два ворожі ракетоносії продовжують чергування. Повідомляється, що 12 ракет готові до застосування.

Через це рівень ракетної небезпеки в Україні залишається дуже високим.

Гуменюк зазначила, що напередодні було зафіксована дуже потужна активність стратегічної авіації, що може свідчити про підготовку ворогом масованої атаки.

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