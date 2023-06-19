Росіяни ускладнюють захисникам виявлення пусків ракет: використовують підступний метод

Вночі 19 червня російські окупанти завдали чергового ракетного удару по Україні. Цього разу вони пішли на невелику "хитрість".

Про це 24 Каналу розповіла керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Як відомо, сили ППО збили 4 дрони-камікадзе "Шахед" та 4 крилаті ракети "Калібр".

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Звідки запустили крилаті ракети

Як наголосила Гуменюк, окупанти запустили 4 крилаті ракети саме з підводного човна. Вони інколи використовують цей вид техніки, щоб обійти системи ППО.

Час від часу вони використовують саме підводні човни. Так намагаються обійти системи ППО. Зокрема й під час багатохвильових атак, коли йде відволікання на запуск дронів-камікадзе,

– зауважила Гуменюк.

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Однак, на щастя, цієї ночі сили ППО змогли збити і дрони, і ракети. А сама ротація ракетоносіїв свідчить, що російські окупанти намагаються підібрати максимально ефективну для них тактику, щоб обійти українські зенітні ракетні комплекси.

Ракетні обстріли України: коротко