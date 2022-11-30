Росія накопичує стратегічну авіацію: у ЗСУ прокоментували загрозу ракетних обстрілів

У Повітряних силах України пояснили, чому вчора, 29 листопада, була порівняно коротка повітряна тривога. Військові отримали інформацію про високу ймовірність запуску ракет.

Про це 24 каналу розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, позавчора, 28 листопада стало відомо про збільшення літаків стратегічної авіації на російській авіабазі "Енгельс". Там були тренувальні польоти.

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Вчора, 29 листопада, була інформація про високу ймовірність запуску балістичних ракет. За такого сценарію завжди йде повітряна тривога.

Також загрозою для України є вихід бойових кораблів Чорноморського флоту у Чорне море, які є носіями "Калібрів". Один з таких кораблів має 8 ракет, ще кілька суден його супроводжують,

– зазначив Ігнат.

Росія використовує все менше "Калібрів"

Як наголосив Ігнат, ворог використовує дедалі менше ракет "Калібр", що може свідчити про виснаження запасів.

Під час масованих обстрілів зі стратегічної авіації ворог переважно використовує ракети Х-555, Х-101. Були навіть підтвердження про ракети Х-55, з яких витягують ядерні заряди. Вони фактично порожні.

Значна кількість йде саме цих ракет. Під час масованих обстрілів кількість "Калібрів" – приблизно 20% – 30% від загальної кількості,

– розповів Ігнат.

Чому 29 листопада була коротка повітряна тривога – пояснив Ігнат: дивіться відео

Ракетні обстріли України: коротко