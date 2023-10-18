Є певні ознаки підготовки ракетних ударів: як можуть відбуватися масовані атаки ворога

Вже майже місяць як Росія не завдавала масованих ударів зі стратегічних бомбардувальників по енергооб'єктах України. Водночас для цього склався "ідеальний час": скоротився світловий день, наступають холоди та розпочався опалювальний сезон.

Військовий експерт Сергій Грабський сказав 24 Каналу, що як тільки в Україні похолодає остаточно, варто очікувати масованих ракетних атак від Росії.

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Маємо завжди бути готові до атак ворога

Порівняно з минулим роком українська система протиповітряної оборони посилена. І ворог може не мати такої кількості пускових установок повітряного та морського базування, щоб здійснити масований удар всіма наявними силами та засобами.

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Тому може бути певне дозування в пусках ракет – це 20, 30, 50 ракет одночасно. Але такі удари можуть завдаватися з певною періодичністю під прикриттям великої кількості дронів-камікадзе або навіть імітаторів ракет,

– зазначив військовий експерт.

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А тому українці мають завжди бути готові до атак ворога. Вони можуть відбутися у будь-який день, а тому не можна ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Саме держава несе відповідальність за життя громадян, а тому рішення про оголошення повітряної тривоги ухвалюється, коли є дійсно ознаки загрози.

"Ми не знаємо, що в голові у російського генералітету та які накази вони отримають від свого керівництва, але певні ознаки підготовки ракетних ударів вже спостерігаються – зокрема відбуваються маневри літаків з виходом в можливі райони пуску", – підкреслив Сергій Грабський.

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17 жовтня у деяких областях нашої країни приблизно о 16.14 почали лунати сигнали повітряної тривоги. За повідомленням Повітряних Сил України, була загроза застосування балістичного озброєння.

О 17:23 було оголошено відбій повітряної тривоги у більшості областей. Проте в Донецькій та Запорізькій областях відбоїв не було, адже там на той час існувала загроза через активність тактичної авіації росіян.

Водночас з 21 вересня ворог не завдав по Україні масованих ударів далекобійними ракетами. Ця пауза, за словами речника Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната, виникла через те, що ворог не може інтенсивно застосовувати далекобійні ракети. Адже тоді їм доводиться брати їх зі стратегічного недоторканного запасу. Власне, окупанти вже тривали час використовують ракети саме з недоторканного запасу.