Більше без сакральних дат: як росіяни змінили тактику ракетних обстрілів

Російські окупанти дещо змінили тактику ракетних обстрілів. Не факт, що вони здійснюватимуть масовані удари у свої "сакральні" дати, але все одно потрібно бути готовими.

Про це 24 Каналу розповів український генерал, колишній глава Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж. За його словами, вже минула низка "сакральних" дат для росіян, і тоді ракетних обстрілів не було.

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Тому, можливо, на 1 та 9 травня не буде масованих ракетних ударів. Однак це лише припущення. Вгадати на 100%, коли саме окупанти запустять ракети – неможливо.

Я думаю, що вони поміняли тактику. І тепер не роблять ракетні удари у "сакральні" дати. Хоч вони можуть використати формат неочікуваності. Потрібно готуватися. Завжди маємо бути готовими до цих ударів,

– зазначив Маломуж.

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Що може трапитися в Росії на 9 травня

Як наголосив Маломуж, в Росії побоюються різної "бавовни" на 9 травня. Тому там скасували паради в прифронтових областях. Хоча в Москві його таки планують провести, але з меншою кількістю техніки, ніж в попередні роки.

Не варто відкидати можливості, що на 9 травня до Росії знову завітає "бавовна". Це буде ударом по іміджу диктатора Владіміра Путіна.

Можливо, хтось завдасть ударів на парадах у Москві та інших містах. Там явно побоюються прильотів дронів. Це вкотре продемонструє низький рівень російської ППО та завдасть удар по іміджу Путіна,

– зауважив Маломуж.

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