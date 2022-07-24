Внаслідок обстрілів Миколаєва поранено 5 людей: мер показав фото руйнувань

Ввечері 23 липня та вранці 24 липня ворог знову обстріляв Миколаїв ракетами. Зруйновано складські приміщення, житлові будинки, автомобілі та кілька приватних підприємств.

Наслідки обстрілу Миколаєва показав мер міста Олександр Сєнкевич. Він зазначив, що удар по обласному центру вранці відбувся близько 4:00.

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На одному з підприємств виникла пожежа

Снаряди потрапили по території кількох приватних підприємств. На одному з них спалахнула пожежа.

Ворог вщент знищив школу

Ввечері 23 липня ворог запустив чотирма "Калібрами" по Корабельному району Миколаєва. Практично на руїни перетворилась одна з загальноосвітніх шкіл – тут знищено перекриття між 1 та 2 поверхом. У 9 багатоповерхівках повилітали вікна.

Два приватні житлові будинки спалахнули після потрапляння снарядів. Горіли також автомобілі та гараж.

Поки що відомо про 5 поранених, серед них – підліток.

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Наслідки обстрілу Миколаєва / Фото ДСНС:

Обстріли Миколаївщині: останні новини

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що напередодні вороги обстріляли село Лимани Миколаївського району. Спалахнули пожежі у житлових будинках та лісі.

У селі Шевченкове через ворожі обстріли загинули 2 жителів.

У Широківській громаді пошкоджено будинок культури.

Під постійним вогнем Березнегуватську громаду.

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