Противник постійно змінює тактику, – Повітряні сили про ракетні обстріли

Вночі 28 квітня та 1 травня армія агресора завдала ракетних ударів по Україні. Однак, це вже не були такі масовані атаки, як раніше.

Окупанти постійною змінюють свою тактику. Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат, пише 24 Канал.

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Росіяни будуть застосовувати усе, що можуть собі дозволити

Ігнат зазначив, що ворог постійно змінює тактику відповідно до тих завдань, які ставить перед собою. Також він нагадав, що восени були масовані обстріли нашого паливно-енергетичного сектору. Тоді ракети летіли фактично щотижня.

Далі, з настанням зими часові проміжки ударів ворога почали збільшуватися. Однак, держава-агресор не досягла бажаного ефекту, обстріли продовжилися.

Таким чином зараз не маючи достатньої кількості крилатих далекобійних високоточних ракет (росіяни – 24 Канал) будуть застосовувати те, що можуть собі дозволити. Це стосується як ракет повітряного базування Х101/Х555, так і "Калібрів". Їх будуть застосовувати по найбільших пріоритетах, які перед собою ставлять,

– зазначив Ігнат.

Також він додав, що серед пріоритетів для атак ворога західне озброєння, яке партнери надають Україні для оборони та наступальних дій. Однак, можливість обстрілів енергетики виключати не варто.

Речник Повітряних сил також зазначив, що російські загарбники активно використовують те, що мають на передній лінії фронту. Зокрема, реактивну артилерію, яка може влучати на відстані понад 100 кілометрів. Також противник продовжує бити з С-300 та скидати авіабомби.

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