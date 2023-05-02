Противник постійно змінює тактику, – Повітряні сили про ракетні обстріли
Вночі 28 квітня та 1 травня армія агресора завдала ракетних ударів по Україні. Однак, це вже не були такі масовані атаки, як раніше.
Окупанти постійною змінюють свою тактику. Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат, пише 24 Канал.
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Росіяни будуть застосовувати усе, що можуть собі дозволити
Ігнат зазначив, що ворог постійно змінює тактику відповідно до тих завдань, які ставить перед собою. Також він нагадав, що восени були масовані обстріли нашого паливно-енергетичного сектору. Тоді ракети летіли фактично щотижня.
Далі, з настанням зими часові проміжки ударів ворога почали збільшуватися. Однак, держава-агресор не досягла бажаного ефекту, обстріли продовжилися.
Таким чином зараз не маючи достатньої кількості крилатих далекобійних високоточних ракет (росіяни – 24 Канал) будуть застосовувати те, що можуть собі дозволити. Це стосується як ракет повітряного базування Х101/Х555, так і "Калібрів". Їх будуть застосовувати по найбільших пріоритетах, які перед собою ставлять,
– зазначив Ігнат.
Також він додав, що серед пріоритетів для атак ворога західне озброєння, яке партнери надають Україні для оборони та наступальних дій. Однак, можливість обстрілів енергетики виключати не варто.
Речник Повітряних сил також зазначив, що російські загарбники активно використовують те, що мають на передній лінії фронту. Зокрема, реактивну артилерію, яка може влучати на відстані понад 100 кілометрів. Також противник продовжує бити з С-300 та скидати авіабомби.
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Коротко про нещодавні ракетні обстріли
- Під ранок 28 квітня окупанти атакували Україну літаків стратегічної авіації Ту-95 з району Каспійського моря.
- Тоді загарбники випустили 23 крилатих ракети Х-101/Х-555. З них 21 наші захисники знищили. Також збили два дрони.
- Російські терористи влучили в багатоповерхівку в Умані. Місцеві жителі опинилися під завалами. На жаль, загинули 23 людини, зокрема, шість дітей. Також у МВС повідомляли, що двох жінок вважають зниклими безвісти.
- У Дніпрі загинули молода жінка та 2-річна дитина.
- Вночі 1 травня окупанти вдарили ракетами ще раз. Цього разу випустили 18 снарядів, 15 з них вдалося збити.
- У Павлоградському районі сталося влучання. Постраждали 34 людини, зокрема, п'ять дітей. Наймолодшій дівчинці лише вісім років.