СБУ повідомила, хто міг запускати ракети по Україні 15 листопада

Слідчі СБУ зареєстрували одразу 17 нових кримінальних проваджень за фактами обстрілу України 15 листопада. Справи відкрили за статтями про порушення законів та звичаїв війни.

Деталі розповів виконуючий обов'язки голови СБУ Василь Малюк. Наразі співробітники Служби працюють над тим, щоб встановити всі обставини та конкретних виконавців ракетних ударів.

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Василь Малюк додав, що уламки ракет та інші речові докази, які знайдено на місцях влучань, уже відправлено на експертизи.

Хто може бути причетний до удару по Україні

За однією з версій, що зараз перевіряється у Службі безпеки, до обстрілу, ймовірно, причетні військовослужбовці 184-го важкого бомбардувального авіаційного полку Росії, який входить до складу 22-ї важкої авіаційної бомбардувальної дивізії.

Як зазначив Василь Малюк, також вивчається ще декілька версій, серед яких – участь в обстрілах 52-го важкого бомбардувального авіаполку Росії. Слідчі СБУ працюють, аби поіменно встановити виконавців цих злочинів і конкретних осіб із військово-політичного керівництва Росії, які віддали ці накази. Матеріали провадження ляжуть у доказову базу, яку Україна збирає для міжнародних судів.

Загалом СБУ відкрила провадження за фактом ворожих обстрілів 15 листопада у:

Київській,

Вінницькій,

Волинській,

Житомирській,

Львівській,

Полтавській,

Рівненській,

Хмельницький,

Черкаській областях.

Працюємо, аби притягнути до відповідальності кожного окупанта,

– Малюк.

Головне про ракетні обстріли України 15 листопада

15 листопада Росія завдала наймасованішу атаку по Україні. Ворог випустив приблизно 100 ракет по містах України. Ракети запускали з напрямку Каспійського моря та з Ростовської області, а також з акваторії Чорного моря.

Внаслідок ворожих ударів пошкоджено близько 15 об'єктів критичної інфраструктури. Також ворог вдарив і по житлових будинках Києва.

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