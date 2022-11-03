Чи змінять іранські ракети та дрони перебіг війни: у розвідці попередили про нові масовані атаки

Існує загроза нових масованих атак Росії по цивільній інфраструктурі. Кремль продовжує свою терористичну політику.

Про це 24 каналу розповів речник Головного управління розвідки України Андрій Юсов. Раніше повідомлялось про те, що в МЗС прокоментували падіння ракети в Молдові під час останньої масованої атаки по Україні.

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Загроза нових масованих ударів

Юсов зазначив, що Росія, як держава-терорист, визнавши свою поразку на полі бою, справді активно продовжує практику терору мирного населення. Загроза продовження таких атак і терактів існує. Це розуміють Україна, її військово-політичне керівництво й увесь цивілізований світ.

Він продовжує надавати допомогу, тепер уже не лише військову й економічну, а й у сфері енергетичного обладнання. Так, ризики є, попри те, що запаси високоточної зброї в них вичерпуються, але вони методичного намагаються бити у критичну інфраструктуру напередодні зими й опалювального сезону,

– зауважив речник Головного управління розвідки України.

Він додав, що все ж певні запаси ракет у Росії ще є. Крім того, окупанти намагаються закупити й укладають контракти на іранські балістичні ракети. Тож, Путін від своєї терористичної практики не відмовляється.

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Іранські дрони й ракети

За словами речника Головного управління розвідки України, зростає кількість збитих шахідів. Україна вчиться мінімізовувати та нейтралізовувати шкоду від цих дронів. Те ж саме буде і з іншими моделями, питання в підсиленні нашої ППО й умілості Повітряних сил.

"Буде проблема, щоб мінімізувати шкоду, але це не та проблема, яка здатна змінити хід війни. Це терористична зброя, спрямована в першу чергу на цивільну інфраструктуру. Військові об'єкти від подібних атак майже не страждають, бо вони найкраще укріплені й захищені. Значить треба посилити цей захист і на всю інфраструктуру України", – наголосив Юсов.

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