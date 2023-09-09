Ворог економить ракетний потенціал: що потужно використовує натомість

Росія вирішила убезпечити свої кораблі у Чорному морі, ховаючи їх за цивільними суднами. Ракетоносіїв в акваторії Чорного моря поменшало. Як і масованих ракетних атак по Україні.

Це може вказувати на те, що росіяни накопичують ракети для майбутніх масованих ударів. Керівниця об'єднаного пресцентру Сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк розповіла 24 Каналу, що зараз ракетоносії у Чорному морі виводять для загальної напруги.

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Бережуть запаси

Російські кораблі тепер рідко перебувають довго в одному місці. Вони часто маневрують та передислоковуються в різні місця. Станом на зараз вони перебувають далеко від берегів, підконтрольних Україні.

"Вони утримують умовно безпечну дистанцію для себе. Ще й вибудували для себе загородження із цивільного флоту. Вони маневрують у відкритій акваторії, не заводячи густо свої корабельно-катерні угруповання", – зазначила Наталія Гуменюк.

Тепер росіяни добре усвідомлюють, що одна атака у пункт базування буде результативною для України і, цілком можливо, фатальною для них.

Ракетоносії воліють тримати у пунктах базування, час від часу додаючи їх до корабельного угруповання. Більше для загального напруження. Поки спостерігаємо, що ракетний потенціал ворог економить, використовує його не так часто,

– зауважила Гуменюк.

Натомість окупанти активно використовують ударні дрони типу "Шахед" для масованого терору України.

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